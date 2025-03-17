Чи правильно ви дихаєте під час тренувань? Ось як перевірити

Правильне дихання під час тренувань - запорука ефективності та безпеки занять. Воно допомагає наситити м’язи киснем, підвищити витривалість і знизити ризик травм. Названо спосіб, який допоможе перевірити, чи правильно ви дихаєте під час вправ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Як перевірити себе

Щоб перевірити, чи правильно ви дихаєте під час тренування, зверніть увагу на такі моменти:

ритмічність - дихання має бути рівним і синхронізованим із рухами. Якщо ви задихаєтеся або дихаєте уривчасто, це може свідчити про неправильну техніку

- дихання має бути рівним і синхронізованим із рухами. Якщо ви задихаєтеся або дихаєте уривчасто, це може свідчити про неправильну техніку глибина - вдих має бути глибоким, через ніс, а видих - повним, через рот. Якщо дихаєте поверхнево або тільки ротом, організм може недоотримувати кисень

- вдих має бути глибоким, через ніс, а видих - повним, через рот. Якщо дихаєте поверхнево або тільки ротом, організм може недоотримувати кисень зв’язок із вправами. Силові тренування - вдихайте при розслабленні (опусканні ваги), видихайте при зусиллі (підніманні ваги). Кардіотренування - дотримуйтеся природного ритму дихання, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот

Силові тренування - вдихайте при розслабленні (опусканні ваги), видихайте при зусиллі (підніманні ваги). Кардіотренування - дотримуйтеся природного ритму дихання, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот комфорт - якщо ви швидко втомлюєтесь, відчуваєте запаморочення або напругу в грудях, можливо, потрібно скоригувати техніку дихання

Можете протестувати себе: під час вправи спробуйте сказати кілька слів. Якщо це важко - ймовірно, ви дихаєте неправильно або занадто інтенсивно.

Чому важливо правильно дихати під час тренування

Ви отримаєте заряд енергії

Тренер Дженніфер Собел розповів, що варто думати про правильне дихання як про паливо, яке підтримує організм під час тренування. Якщо ви дихаєте повноцінно й ритмічно, то повинні відчувати, що у вас є постійна енергія, щоб пройти навіть складне тренування.

Неправильне дихання також буде стресом для нервової системи, тому використовуйте дихання, щоб допомогти залишатися розслабленим. Якщо у вас паморочиться голова, то це може бути ознакою того, що ви неправильно дихаєте.

М’язи стають розслабленими

Якщо під час тренування ви відчуваєте напругу та скутість, Собел рекомендує повернути центр уваги до того, як ви дихаєте.

Якщо ви не отримуєте достатньо кисню, то ймовірно, відчуєте це як напружені та стиснуті м’язи під час тренувань. Правильне дихання допомагає відчувати себе плавним, розслабленим і рухатися оптимально.

Якщо ви помітили, що ваші груди напружені, то варто взяти тайм-аут і почати глибоко дихати, перш ніж повернутися до тренування.

Ваш живіт розширюється

Діафрагма є основним дихальним м’язом, і коли вона опускається під час вдиху, живіт має розширюватися. Найпоширенішою помилкою під час вдиху є підняття грудної клітки замість розтягування живота, а в більш екстремальних випадках живіт фактично втягується під час вдиху, перешкоджаючи нормальному опусканню діафрагми.

Найкращий спосіб уникнути цього неправильного дихання - практикувати дихання животом.