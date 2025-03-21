Ось що станеться з вашим тілом через 5 років без тренувань

Фізична активність важливо для належного функціонування органів та всього організму. Якщо протягом п’яти років не займатися фізичними вправами, організм зазнає серйозних змін, що може призвести до збільшення ризику хронічних захворювань.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, скільки разів на тиждень потрібно тренуватись.

Які зімни відбудуться в організмі

За словами нутриціолога Наталії Власнюк, якщо людина тривалий період не займається фізичною активністю, то в організмі відбуваються певні зміни.

М’язи слабшають

Вже через 3-5 років без фізичної активності м’язова маса починає скорочуватись, а жирова - рости. Тому відбувається різке збільшення ваги.

Суглоби швидше зношуються

Відсутність руху - прямий шлях до болю в спині, колінах і шиї.

Без регулярних навантажень суглоби стають менш рухливими, що може призвести до їхньої дегенерації, болю та навіть розвитку артриту. Регулярні вправи допомагають зміцнити м’язи, які підтримують суглоби, та забезпечують їхнє здоров’я на довгі роки.

Метаболізм сповільнюється

Тіло починає спалювати менше калорій, а зайва вага накопичується навіть при звичному харчуванні.

Регулярні вправи стимулюють обмін речовин, сприяють спалюванню калорій та підтримують нормальний рівень енергії. Відсутність руху призводить до зменшення м’язової маси та зниження здатності організму ефективно спалювати калорії, що може призвести до набору ваги та погіршення загального стану здоров’я.

Енергія падає

Експерт зазначила, що лінь, втома та сонливість - усе це наслідки нестачі активності.

Серце страждає

Ризик серцево-судинних захворювань зростає, якщо тіло не отримує регулярного фізичного навантаження.

Як часто займатися спортом

Для підтримки здоров’я рекомендовано займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивних вправ.

Це можна розподілити на кілька днів, наприклад, 30 хвилин 5 разів на тиждень. Крім того, важливо включати вправи на зміцнення м’язів, принаймні два рази на тиждень.

До того регулярна фізична активність допомагає підтримувати здоров’я серця, зміцнює м’язи і суглоби, покращує настрій та знижує ризик хронічних захворювань.

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