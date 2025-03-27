5 простих вправ, які спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг

Виконання вправ стоячи допомагає не лише ефективно схуднути, а й зміцнити м’язи та покращити витривалість. Такі вправи вважаються більш ефективним для спалювання калорій, ніж біг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!