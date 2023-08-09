Ваш чоловік проводить багато часу з друзями: 5 способів повернути його в сім'ю
Жінці хочеться, щоб коханий чоловік був завжди поряд. Однак часто вони проводять багато свого часу з друзями. Якщо так сталось, то варто знати, що робити у такій ситуації.
Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.
Спілкуйтесь
Відкрито обговорюйте свої почуття та очікування з чоловіком. Поділіться своїми потребами щодо часу, який ви хочете проводити разом.
Розуміння
Спробуйте зʼясувати, чому він проводить багато часу з друзями. Можливо, це його спосіб розважитися чи релаксувати. Важливо обговорити це.
Компроміс
Знайдіть компроміс, який зможе забезпечити обох: індивідуальний час з друзями та якісний час разом.
Спільні заняття
Спробуйте знайти інтереси, які вам обом подобаються і можна робити їх разом. Це сприятиме зміцненню вашого зв'язку.
Дайте підтримку
Важливо зрозуміти, що друзі для чоловіка також важливі. Підтримуйте його дружні стосунки, але також нагадайте про важливість стосунків з вами.
Основні помилки
Коли чоловік дуже багато спілкується з друзями, дружина часто реагує та:
- вимагає, щоб він повернувся додому в певну годину, тим самим показуючи, що вона в сім'ї головна і принижуючи перед друзями
- дзвонить кожні п'ять хвилин, що викликає в чоловіка почуття роздратування, ніби його "душать", намагаються контролювати, як дитину
- демонстративно ображається і весь вечір із ним не розмовляє
- маніпулює почуттям провини
- ставлять перед несправедливим вибором
- налаштовує його проти друзів, знаходячи у них недоліки
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо стосунки більше не приносять радості.
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