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Як зрозуміти, що ви в стосунках з "нарцисом": психолог назвала 5 ознак

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П'ятниця 04 серпня 2023 21:23
Як зрозуміти, що ви в стосунках з "нарцисом": психолог назвала 5 ознак Як зрозуміти, що ви в стосунках з нарцисом (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

"Нарцисами" часто називають людей, які надто самовпевнені та зневажливо ставляться до інших. Однак є ще неочевидні ознаки того, як розпізнати таку людину.

Про те, як зрозуміти, що ви в стосунках з "нарцисом" розповіла психолог Олена Голентовська у своєму Instagram.

Пошук визнання

"Нарциси" постійно знаходяться в пошуках схвалення та захоплення. Для нього дуже важливо визнання його статусу. За словами психолога, таким чином людина намагається компенсувати відчуття самотності та меншовартості.

Недовіра

Партнер переконаний в тому, що люди проявляють до нього прихильність лиш тому, що мають свій корисливий інтерес. І тому він уникає близьких стосунків та скептично ставиться до намірів інших.

Низька самооцінка

Насправді на підсвідомому рівні "нарцис" почувається нікчемою, який не вартий любові та уваги. Тому він намагається всіляко компенсувати це відчуття різними досягненнями, від яких потім стає залежним.

Також він ніколи не задоволений своїм прогресом, намагається завжди досягнути більшого у всіх аспектах життя - зовнішній вигляд, кар'єра тощо.

Жорсткі стандарти

"Нарцис" завжди занадто вимогливий до інших, та не прощає нікому неідеальності. Кожну помилки нагадує дуже довго. Для нього дуже важливо, щоб все було ідеально і так, як він хоче

Надмірний контроль

Йому дуже важливо контролювати всіх, особливо близьких людей. Він звик завжди отримувати все, що він хоче в потрібних термінах та кількостях. Якщо все буде не так, як "нарцису" хочеться, то буде звинувачувати всіх, але не себе. Краще задумайтесь, чи готові ви надалі перебувати в стосунках з такою людиною.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ви знайшли справжнє кохання.

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