Росія атакувала Дніпро 20 годин поспіль: що відомо про наслідки
Дніпро зазнало масованої атаки російських військ, яка тривала понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах міста ракетами та безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
Наслідки ворожої атаки
За словами голови ОВА, ворожий терор тривав майже добу. Окрім загиблих та поранених, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури - понівечене житло, зруйновані будівлі та вигорілі автівки.
"Понад 20 страшних годин хвилями росіяни атакували Дніпро. Били цілеспрямовано по житлових кварталах. Це усвідомлений терор", - наголосив Олександр Ганжа.
Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
На місцях влучань з ночі працюють усі екстрені служби.
Внаслідок обстрілів загинули 8 мешканців, а кількість поранених зросла до 49 осіб. Серед постраждалих є діти - хлопчики 11 та 14 років.
"Люди втратили дім, люди втратили рідних", - зазначив очільник області.
З-під завалів зруйнованої 4-поверхівки рятувальники продовжують діставати тіла загиблих.
Державна допомога місту
Ганжа зазначив, що для ліквідації наслідків масованого удару Кабінет міністрів України виділить кошти з державного бюджету.
Відповідну підтримку підтвердила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Для ліквідації наслідків цієї масованої атаки уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань", - повідомив Ганжа.
Оновлено 19:53
Голова ОВА заявив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки російських військ на Дніпро зросла до десяти осіб.
Більшість поранених наразі перебувають під наглядом лікарів.
Наразі у лікарнях перебувають вісім осіб. Четверо чоловіків віком 24, 26, 44 та 53 років перебувають у важкому стані.
Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу та борються за їхні життя.
Що відомо про сьогоднішній терор у Дніпрі
Нагадаємо, протягом 25 квітня Дніпро став головною ціллю масованого комбінованого удару РФ. Атака, що тривала понад 20 годин, спричинила численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування у житлових кварталах.
Зокрема, сьогодні вдень окупанти здійснили повторну атаку на місто, внаслідок якої було пошкоджено одне з промислових підприємств.
Під час розбору завалів після нічних прильотів стало відомо про "випадок на мільйон" - в одній із багатоповерхівок ворожий "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, дивом не здетонував одразу, що врятувало життя мешканцям.
Найважчі наслідки зафіксовані після нічного влучання у житловий будинок. Рятувальники зазначали, що під завалами могли перебувати до п'яти людей, пошукова операція на місці трагедії тривала протягом усього дня. Загалом за добу кількість поранених у місті наблизилася до пів сотні осіб.