Росія атакувала Дніпро 20 годин поспіль: що відомо про наслідки

Дніпро зазнало масованої атаки російських військ, яка тривала понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах міста ракетами та безпілотниками.

Наслідки ворожої атаки За словами голови ОВА, ворожий терор тривав майже добу. Окрім загиблих та поранених, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури - понівечене житло, зруйновані будівлі та вигорілі автівки. "Понад 20 страшних годин хвилями росіяни атакували Дніпро. Били цілеспрямовано по житлових кварталах. Це усвідомлений терор", - наголосив Олександр Ганжа. Наразі двоє постраждалих перебувають у важкому стані. На місцях влучань з ночі працюють усі екстрені служби. Фото: окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA) Внаслідок обстрілів загинули 8 мешканців, а кількість поранених зросла до 49 осіб. Серед постраждалих є діти - хлопчики 11 та 14 років. "Люди втратили дім, люди втратили рідних", - зазначив очільник області. З-під завалів зруйнованої 4-поверхівки рятувальники продовжують діставати тіла загиблих. Державна допомога місту Ганжа зазначив, що для ліквідації наслідків масованого удару Кабінет міністрів України виділить кошти з державного бюджету. Відповідну підтримку підтвердила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко. "Для ліквідації наслідків цієї масованої атаки уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань", - повідомив Ганжа. Оновлено 19:53 Голова ОВА заявив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки російських військ на Дніпро зросла до десяти осіб. Більшість поранених наразі перебувають під наглядом лікарів. Наразі у лікарнях перебувають вісім осіб. Четверо чоловіків віком 24, 26, 44 та 53 років перебувають у важкому стані. Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу та борються за їхні життя.