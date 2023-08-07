Що робити, якщо стосунки більше не приносять радості: поради психолога

Іноді так трапляється, що почуття можуть охолонути й стосунки перестають приносити радість. Однак різко розривати взаємини не варто, цю ситуацію ще можна виправити.

Що робити, якщо стосунки більше не радують, розповіла психолог Катерина Ліміч у своєму Instagram.

Зрозумійте, чого вам не вистачає

Прислухайтеся до себе та запитайтесь, чого вам не вистачає зараз у стосунках. Це можуть бути компліменти, знаки уваги, спілкування тощо.

Згадайте, коли вам було востаннє добре вдвох і що ви втратили за роки спільного життя. Чесно запитайте себе, що саме робите ви для стосунків. Запишіть усі свої відповіді та побажання в блокнотик, щоб пізніше поділитися ними зі своїм партнером.

Поговоріть одне з одним

Ніколи не починайте розмову про проблеми в стосунках, коли ви схвильовані чи роздратовані. Підберіть спокійний момент, коли ви будете готові слухати та говорити.

Почніть із чогось позитивного, розкажіть, що вам подобається в стосунках, потім - чого не вистачає та що хотіли б змінити. Дайте партнеру час подумати та прийняти цю інформацію. Не поспішайте, дозвольте коханій людині повернутися до розмови в зручний для неї час.

Знайдіть компроміс

Після того, як ви обидва поділитесь своїми думками, спробуйте знайти компроміс та разом придумати способи, як задовольнити свої бажання. Обов'язково, щоб рішення влаштовували обох, а не хтось примусово йшов на поступки.

Аналізуйте ваші стосунки

Через деякий час після такої розмови проаналізуйте ситуацію. Запитайте себе, чи покращилися у вас стосунки та що ще можна зробити для зміцнення почуттів. Потім знову поговоріть одне з одним, ні в якому разі не дорікаючи, а намагаючись знайти рішення.

Зверніться до психолога

Якщо жодні способи не допомагають, можна звернутись до сімейного психолога. Фахівець допоможе вам налагодити комунікацію, визначити свою роль у цих стосунках і знайти шляхи до їх поліпшення саме у вашій парі.