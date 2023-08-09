Ваш мужчина проводит много времени с друзьями: 5 способов вернуть его в семью
Женщине хочется, чтобы любимый мужчина был всегда рядом. Однако часто они проводят много времени с друзьями. Если так произошло, то следует знать, что делать в такой ситуации.
Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.
Общайтесь
Откровенно обсуждайте свои чувства и ожидания с мужчиной. Поделитесь своими потребностями относительно времени, которое вы хотите проводить вместе.
Понимание
Попытайтесь выяснить, почему он проводит много времени с друзьями. Возможно, это его способ развлечься или расслабиться. Важно обсудить это.
Компромисс
Найдите компромисс, который сможет обеспечить обоих: индивидуальное время с друзьями и качественное время вместе.
Совместные занятия
Попытайтесь найти интересы, которые вам обоим нравятся и можно делать их вместе. Это будет способствовать укреплению вашей связи.
Окажите поддержку
Важно понять, что друзья для мужчины тоже важны. Поддерживайте его дружеские отношения, но напомните о важности отношений с вами.
Основные ошибки
Когда муж очень много общается с друзьями, жена часто реагирует так:
- требует, чтобы он вернулся домой в определенный час, тем самым показывая, что она в семье главная и унижет перед друзьями
- звонит каждые пять минут, что вызывает у мужчины чувство раздражения, будто его "давят", пытаются контролировать, как ребенка
- демонстративно обижается и весь вечер с ним не разговаривает
- манипулирует чувством вины
- ставят перед несправедливым выбором
- настраивает его против друзей, находя у них недостатки
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