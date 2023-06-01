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Що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти: пояснення

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Україна, Четвер 01 червня 2023 14:27
Що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти: пояснення Що робити із зіпсованим варенням (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Іноді трапляється так, що ви ще не встигли відкрити банку з варенням, а там уже з'явилася цвіль. Виходить, що продукт зіпсувався, і їсти його не можна. Але що ж тоді з ним робити?

Styler ділиться з читачами, що робити, якщо консервоване варення покрилося цвіллю.

Чому варення псується

Якщо в банці з'являється цвіль будь-якого кольору - жовта, сіра, біла, зелена - це означає, що в банку потрапив грибок і почав там розмножуватися.

Ось декілька причин появи грибка:

  • банка була нещільно закрита, а без кисню мікроорганізми не живуть
  • ягоди для консервування були вологими
  • у варенні мало цукру
  • консервація зберігалася у вологому приміщенні
  • ви недостатньо прокип'ятили варення і воно не просочилося цукром

Порада: якщо в процесі консервації хочете додатково захистити продукт, обмотайте шийку банки пергаментним папером, а потім закочуйте кришками. Так ви убезпечите варення від потрапляння бактерій.

Чи можна їсти варення з цвіллю

Лікарі не рекомендують це робити, адже ви ризикуєте отримати сильне отруєння або щонайменше алергію на певний продукт.

Якщо викидати варення ви не хочете, можна:

  • обережно зняти цвіль кілька разів, не торкаючись "здорових" шарів
  • якщо решта варення має нормальний запах і смак, перекладіть у чисту банку
  • поставте банку в морозильну камеру, щоб знищити спори грибів

Крім того, його можна прокип'ятити, щоб так само вбити грибок. При цьому додайте до варення цукор у пропорції 200 грамів на один літр і проваріть до появи пінки.

Пінку потрібно зняти та викинути, а варення якомога швидше використати в побуті. Проте все ж краще брати його як начинку для чудових літніх пирогів.

Зауважте: "рятувати" варення можна, якщо шар цвілі не перевищує приблизно 2 сантиметри. Якщо грибка більше, точно викидайте консервацію у смітник.

Раніше ми розповідали, чи корисна домашня консервація, а кому її взагалі не можна.

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