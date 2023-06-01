Що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти: пояснення

Іноді трапляється так, що ви ще не встигли відкрити банку з варенням, а там уже з'явилася цвіль. Виходить, що продукт зіпсувався, і їсти його не можна. Але що ж тоді з ним робити?

Styler ділиться з читачами , що робити, якщо консервоване варення покрилося цвіллю.

Чому варення псується

Якщо в банці з'являється цвіль будь-якого кольору - жовта, сіра, біла, зелена - це означає, що в банку потрапив грибок і почав там розмножуватися.

Ось декілька причин появи грибка:

банка була нещільно закрита, а без кисню мікроорганізми не живуть

ягоди для консервування були вологими

у варенні мало цукру

консервація зберігалася у вологому приміщенні

ви недостатньо прокип'ятили варення і воно не просочилося цукром

Порада: якщо в процесі консервації хочете додатково захистити продукт, обмотайте шийку банки пергаментним папером, а потім закочуйте кришками. Так ви убезпечите варення від потрапляння бактерій.

Чи можна їсти варення з цвіллю

Лікарі не рекомендують це робити, адже ви ризикуєте отримати сильне отруєння або щонайменше алергію на певний продукт.

Якщо викидати варення ви не хочете, можна:

обережно зняти цвіль кілька разів, не торкаючись "здорових" шарів

якщо решта варення має нормальний запах і смак, перекладіть у чисту банку

поставте банку в морозильну камеру, щоб знищити спори грибів

Крім того, його можна прокип'ятити, щоб так само вбити грибок. При цьому додайте до варення цукор у пропорції 200 грамів на один літр і проваріть до появи пінки.

Пінку потрібно зняти та викинути, а варення якомога швидше використати в побуті. Проте все ж краще брати його як начинку для чудових літніх пирогів.

Зауважте: "рятувати" варення можна, якщо шар цвілі не перевищує приблизно 2 сантиметри. Якщо грибка більше, точно викидайте консервацію у смітник.