Що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти: пояснення
Іноді трапляється так, що ви ще не встигли відкрити банку з варенням, а там уже з'явилася цвіль. Виходить, що продукт зіпсувався, і їсти його не можна. Але що ж тоді з ним робити?
Styler ділиться з читачами, що робити, якщо консервоване варення покрилося цвіллю.
Чому варення псується
Якщо в банці з'являється цвіль будь-якого кольору - жовта, сіра, біла, зелена - це означає, що в банку потрапив грибок і почав там розмножуватися.
Ось декілька причин появи грибка:
- банка була нещільно закрита, а без кисню мікроорганізми не живуть
- ягоди для консервування були вологими
- у варенні мало цукру
- консервація зберігалася у вологому приміщенні
- ви недостатньо прокип'ятили варення і воно не просочилося цукром
Порада: якщо в процесі консервації хочете додатково захистити продукт, обмотайте шийку банки пергаментним папером, а потім закочуйте кришками. Так ви убезпечите варення від потрапляння бактерій.
Чи можна їсти варення з цвіллю
Лікарі не рекомендують це робити, адже ви ризикуєте отримати сильне отруєння або щонайменше алергію на певний продукт.
Якщо викидати варення ви не хочете, можна:
- обережно зняти цвіль кілька разів, не торкаючись "здорових" шарів
- якщо решта варення має нормальний запах і смак, перекладіть у чисту банку
- поставте банку в морозильну камеру, щоб знищити спори грибів
Крім того, його можна прокип'ятити, щоб так само вбити грибок. При цьому додайте до варення цукор у пропорції 200 грамів на один літр і проваріть до появи пінки.
Пінку потрібно зняти та викинути, а варення якомога швидше використати в побуті. Проте все ж краще брати його як начинку для чудових літніх пирогів.
Зауважте: "рятувати" варення можна, якщо шар цвілі не перевищує приблизно 2 сантиметри. Якщо грибка більше, точно викидайте консервацію у смітник.
Раніше ми розповідали, чи корисна домашня консервація, а кому її взагалі не можна.
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