Пісочне печиво з варенням "на раз два": тримайте бюджетний рецепт
Пісочне печиво з варенням точно прийдеться до вподоби всій родині, а особливо - дітлахам. Готувати його дуже просто, а інгредієнти - доступні.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.
Складники на 30-35 шт.:
- масло - 100 г
- цукор - 50 г
- ванільний цукор - 1 ч. л.
- яйце - 1 шт.
- сметана - 100 г
- борошно - 260 г
- розпушувач - 1 ч. л.
- варення - 2 ст. л.
- манка - 1 ч. л.
Покрокове приготування
Підготуйте начинку, змішавши варення з манкою і перекладіть в кондитерський мішок для зручності.
Додайте в миску м'яке масло, змішайте з цукром за допомогою міксера. Додайте яйце кімнатної температури, перебийте міксером. Покладіть сметану і продовжте збивати.
Додайте частину борошна, розпушувач і замість спочатку лопаткою, а потім додайте решту борошна і продовжте місити руками. Має утворитися м'яке еластичне тісто.
Розкатайте його тонко на посипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на рівні квадратики, розміром близько 5 на 5 см.
Сформуйте кожне печиво (як показано нижче на відео). Розкладіть все печиво на встелену пергаментом форму. Викладіть в центр кожного печива трохи варення. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.
За бажанням притрусіть печиво, яке охололо, цукровою пудрою.
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