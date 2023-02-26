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Пісочне печиво з варенням "на раз два": тримайте бюджетний рецепт

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Неділя 26 лютого 2023 08:30
Пісочне печиво з варенням "на раз два": тримайте бюджетний рецепт Як приготувати недороге пісочне печиво (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Пісочне печиво з варенням точно прийдеться до вподоби всій родині, а особливо - дітлахам. Готувати його дуже просто, а інгредієнти - доступні.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.

Складники на 30-35 шт.:

  • масло - 100 г
  • цукор - 50 г
  • ванільний цукор - 1 ч. л.
  • яйце - 1 шт.
  • сметана - 100 г
  • борошно - 260 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • варення - 2 ст. л.
  • манка - 1 ч. л.

Покрокове приготування

Підготуйте начинку, змішавши варення з манкою і перекладіть в кондитерський мішок для зручності.

Додайте в миску м'яке масло, змішайте з цукром за допомогою міксера. Додайте яйце кімнатної температури, перебийте міксером. Покладіть сметану і продовжте збивати.

Додайте частину борошна, розпушувач і замість спочатку лопаткою, а потім додайте решту борошна і продовжте місити руками. Має утворитися м'яке еластичне тісто.

Розкатайте його тонко на посипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на рівні квадратики, розміром близько 5 на 5 см.

Сформуйте кожне печиво (як показано нижче на відео). Розкладіть все печиво на встелену пергаментом форму. Викладіть в центр кожного печива трохи варення. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

За бажанням притрусіть печиво, яке охололо, цукровою пудрою.

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