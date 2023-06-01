Что делать с испорченной консервацией и можно ли ее есть: объяснение

Иногда случается так, что вы еще не успели открыть банку с вареньем, а там уже появилась плесень. Выходит, что продукт испортился, и есть его нельзя. Но что тогда с ним делать?

Styler делится с читателями , что делать, если консервированное варенье покрылось плесенью.

Почему варенье портится

Если в банке появляется плесень любого цвета - желтая, серая, белая, зеленая - это значит, что в банку попал грибок и начал там размножаться.

Вот несколько причин появления грибка:

банка была неплотно закрыта, а без кислорода микроорганизмы не живут

ягоды для консервирования были влажными

в варенье мало сахара

консервация хранилась во влажном помещении

вы недостаточно прокипятили варенье и оно не пропиталось сахаром

Совет: если в процессе консервации хотите дополнительно защитить продукт, обмотайте горлышко банки пергаментной бумагой, а затем закатывайте крышками. Так вы обезопасите варенье от попадания бактерий.

Можно ли есть варенье с плесенью

Врачи не рекомендуют это делать, ведь вы рискуете получить сильное отравление или как минимум аллергию на определенный продукт.

Если выбрасывать варенье вы не хотите, можно:

осторожно снять плесень несколько раз, не касаясь "здоровых" слоев

если у остального варенья нормальный запах и вкус, переложите в чистую банку

поставьте банку в морозильную камеру, чтобы уничтожить споры грибов

Кроме того, его можно прокипятить, чтобы так же убить грибок. При этом добавьте к варенью сахар в пропорции 200 граммов на один литр и проварите до появления пенки.

Пенку нужно снять и выбросить, а варенье как можно быстрее использовать в обиходе. Однако все же лучше брать его как начинку для замечательных летних пирогов.

Заметьте: "спасать" варенье можно, если слой плесени не превышает примерно 2 сантиметра. Если грибка больше, точно выбрасывайте консервацию в помойку.