Чи корисна домашня консервація і кому її категорично не можна їсти

Ми звикли думати, що все, що приготовано вдома своїми руками є максимально корисним. Зокрема дуже переоцінюємо соління і консервації. Деякі її види не те, що не збагачують організм потрібними мікроелементами, а й можуть нашкодити здоров'ю.

Наскільки корисна домашня консервація і кому вона категорично заборонена, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чи корисна консервація

Приготування консервації передбачає термічну обробку овочів та фруктів. Через це багато вітамінів і мікроелементів втрачаються. Проте не всі - магній, калій, кальцій, натрій і марганець залишаються у продуктах навіть після консервації.

Корисність консервації напряму залежить від методу її приготування. При стерилізації, коли продукти нагрівають до температури кипіння, втрачається більше корисних елементів, ніж при пастеризації - доведенні до температури 80 градусів. Віддавайте перевагу другому способу приготування.

Також домашні закрутки часто містять надмірну кількість солі, цукру, оцту та інших консервантів, які можуть негативно вплинути на організм. Тому для приготування консервацій вибирайте рецепти із мінімальним вмістом згаданих речовин.

Кому не можна їсти консервацію і чому

Консервація з оцтом і сіллю може нашкодити людям з хворими нирками, а також тим, хто має проблемами з шлунково-кишковим трактом.

Також її небезпечно їсти гіпертонікам, оскільки збільшення кількості солі у раціоні спричиняє підвищення тиску.

Салати і лечо заборонені людям із панкреатитом і холециститом. Такі консервації містять велику кількість соняшникової олії, саме вона шкодить організму.

Варення за класичним рецептом із великим вмістом цукру шкодить. Особливо його не радять їсти хворим на цукровий діабет і людям із зайвою вагою. Без шкоди для здоров'я можна їсти тільки дві-три ложки в день.

М'ясні і рибні консерви взагалі не рекомендують заготовляти вдома, оскільки є великий ризик не дотриматись технологічного процесу і, як наслідок, у продуктах залишаться хвороботворні бактерії.

Консервовані огірки (фото: facebook.com/Людмила Арман)