Що приготувати на вечерю? Ось рецепт ідеальної пасти від Клопотенка

Паста карбонара - проста і водночас вишукана смачна страва. Втім, як зазначає Євген Клопотенко, наразі карбонара має багато варіантів приготування.

Про те, як приготувати смачну пасту "Карбонара" за рецептом Клопотенка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал шеф-кухаря.

Що потрібно для карбонари

Для того, щоб приготувати карбонару за рецептом Євгена Клопотенка, треба такі продукти:

вода - 2 л

спагеті - 250 г

вершки (жирність 30-33%) - 50 мл

яйце - 1 шт.

пармезан - 50 г

бекон - 100-150 г

цибуля - 50 г

часник - 2 зубчики

листя петрушки - 20 г

оливкова олія - 2 ст. л.

сіль - 20 г

перець - до смаку

Як готувати пасту карбонара

Налийте в каструлю воду, підсоліть її і поставте посуд на вогонь. Коли вода закипить, всипте спагеті і додайте 1 ст. л. оливкової олії. Варіть макаронні вироби протягом вказаного на упакуванні часу.

Тим часом приготуйте м'ясний компонент пасти. Бекон для карбонари потрібно нарізати на тоненькі скибочки, щоб скоринка була хрумкою. Або можна придбати заздалегідь нарізаний бекон.

Часник потрібно почистити і розчавити ножем, а цибулю - почистити і нарізати половину цибулини на дрібні кубики.

Щоб обсмажений бекон був смачним, розігрійте на пательні 1 ст. л. оливкової олії та обсмажте часник протягом 1 хвилини. Після цього викладіть бекон і цибулю. Смажте інгредієнти протягом декількох хвилин на сильному вогні.

Як обсмажити бекон для карбонари (скриншот / YouTube)

Після цього додайте вершки і яйце, перемішуючи інгредієнти для однорідності суміші. Як зазначає шеф-кухар, за деякими рецептами яйце можуть додавати наприкінці приготування, проте додавання інгредієнта до обсмаженої цибулі робить смак соусу особливим, а суміш стає густішою.

Бекон в соусі для карбонари (скриншот / YouTube)

Після цього пательню потрібно одразу зняти з вогню, щоб не згорнувся білок в яйці. Злийте воду зі спагеті, залишивши 1-2 ст. л. рідини для соусу. Перекладіть макарони в соус з беконом і ретельно перемішайте.

Натріть сир, присипте ним пасту карбонара, а також додайте перець до смаку. Перед подачею прикрасьте пасту помитим листям петрушки.