Что приготовить на ужин? Вот рецепт идеальной пасты от Клопотенко

Паста карбонара - простое и одновременно изысканное вкусное блюдо. Впрочем, как отмечает Евген Клопотенко, в настоящее время карбонара имеет множество вариантов приготовления.

О том, как приготовить вкусную пасту Карбонара по рецепту Клопотенко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал шеф-повара.

Что нужно для карбонары

Для того чтобы приготовить карбонару по рецепту Евгена Клопотенко, нужны следующие продукты:

вода - 2 л

спагетти - 250 г

сливки (жирность 30-33%) - 50 мл

яйцо - 1 шт.

пармезан - 50 г

бекон - 100-150 г

лук - 50 г

чеснок - 2 зубчика

листья петрушки - 20 г

оливковое масло - 2 ст.

соль - 20 г

перец - по вкусу

Как готовить пасту карбонара

Налейте в кастрюлю воду, подсолите ее и поставьте посуду на огонь. Когда вода закипит, всыпьте спагетти и добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Варите макаронные изделия в течение указанного на упаковке времени.

Тем временем приготовьте мясной компонент пасты. Бекон для карбонары нужно нарезать на тонкие ломтики, чтобы корочка была хрустящей. Или можно приобрести заранее нарезанный бекон.

Чеснок нужно почистить и раздавить ножом, а лук - почистить и нарезать половину луковицы на мелкие кубики.

Чтобы обжаренный бекон был вкусным, разогрейте на сковороде 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте чеснок в течение 1 минуты. После этого выложите бекон и лук. Жарьте ингредиенты в течение нескольких минут на сильном огне.

Как обжарить бекон для карбонары (скриншот / YouTube)

После этого добавьте сливки и яйцо, перемешивая ингредиенты для однородности смеси. Как отмечает шеф-повар, по некоторым рецептам яйцо могут добавлять в конце приготовления, однако добавление ингредиента к обжаренному луку делает вкус соуса особым, а смесь становится более густой.

Бекон в соусе для карбонары (скриншот / YouTube)

После этого сковороду нужно сразу снять с огня, чтобы не свернулся белок в яйце. Слейте воду со спагетти, оставив 1-2 ст. л. жидкости для соуса. Переложите макароны в соус с беконом и тщательно перемешайте.

Натрите сыр, присыпьте ним пасту карбонара, а также добавьте перец по вкусу. Перед подачей украсьте пасту помытыми листьями петрушки.