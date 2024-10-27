ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курячі гомілки в гарбузі від Євгена Клопотенка: рецепт соковитої м'ясної страви української кухні

Неділя 27 жовтня 2024 07:30
UA EN RU
Курячі гомілки в гарбузі від Євгена Клопотенка: рецепт соковитої м'ясної страви української кухні Як готувати курячі гомілки в гарбузі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна
Експерт: Євген Клопотенко

Здебільшого гарбуз асоціюється з солодкими стравами, випічкою або салатами. Проте в цьому овочі можна приготувати тушковані гомілки, адже гарбуз цікаво поєднується з м'ясом.

Про те, як запікати курячі гомілки в гарбузі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря.

Що потрібно для курячих гомілок в гарбузі

Для того, щоб запекти курячі гомілки в гарбузі, треба такі інгредієнти:

  • вода - 200 мл
  • курячі гомілки - 6 шт.
  • гарбуз (круглий) - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • олія - 2 ст. л.
  • томатна паста - 3 ст. л.
  • цукор - до смаку
  • сіль - 1/2 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • перець - до смаку
  • кориця мелена - 1/2 ч. л.
  • аніс - 1 шт.

Як готувати курячі гомілки в гарбузі

Помийте гарбуз та моркву, зніміть шкірку з цибулі. Зріжте шкірку з моркви, наріжте її та цибулю неширокими кружальцями.

З гарбуза зріжте верхівку та видаліть насіння, щоб зробити горщик. Знімати шкірку при цьому не потрібно - вона утримуватиме форму овочевого посуду. До того ж не викидайте верхівку - така кришечка потрібна при запіканні.

Розігрійте в пательні олію, всипте моркву з цибулею та обсмажте їх протягом декількох хвилин, періодично помішуючи. Тим часом в глибоку миску викладіть курячі гомілки, натріть їх спеціями, а потім перекладіть в пательню до овочів.

Зробіть соус для заливки, змішавши томатну пасту з водою, корицею та анісом. Це додасть гомілкам кислинки. Коли м'ясо підсмажиться до скоринки, залийте його томатним соусом.

Після цього гомілки з овочами потрібно трохи протушкувати, до майже повної готовності м'яса та загустіння соусу.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть в гарбуз присмажені гомілки та овочі. Накрийте гарбузовий "горщик" "кришкою" та поставте в духовку запікатися протягом 40 хвилин. Коли гомілки протушкуються, розкладіть їх на тарілки разом з нарізаним запеченим гарбузом.

@klopotenko_chef Якщо вам дали гарбуза, то час смачно поїсти! Зберігайте цей ваууу рецепт! Вам потрібно: Улюблені гомілки «Наша Ряба» 1 уп паприка 1 ч.л сіль 1/2 ч.л перець цукор олія 2ст.л гарбуз 1 шт круглий цибуля 1 шт морква 1 шт томатна паста 3 ст.л вода 200 мл аніс 1шт кориця мелена 1/2ч.л • Овочі наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні з олією. • До улюбленого мʼяса на кісточці додайте спеції та покладіть смажитись разом з овочами. • Додайте томат пасту, воду, корицю, аніс. • Гарбуз помийте, зріжте верхушку, середину очистіть від насіння та викладіть в нього гомілки з овочами. • Закрийте кришкою та ставте запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів @Наша Ряба оригінальний звук - klopotenko_chef

До речі, раніше ми писали про те, як готувати борщ за рецептом Віри Фарміги.

Крім цього, розповідали, як готувати яворівський пиріг з картоплею та гречкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
Удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios
Удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios