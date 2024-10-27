Курячі гомілки в гарбузі від Євгена Клопотенка: рецепт соковитої м'ясної страви української кухні
Здебільшого гарбуз асоціюється з солодкими стравами, випічкою або салатами. Проте в цьому овочі можна приготувати тушковані гомілки, адже гарбуз цікаво поєднується з м'ясом.
Про те, як запікати курячі гомілки в гарбузі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря.
Що потрібно для курячих гомілок в гарбузі
Для того, щоб запекти курячі гомілки в гарбузі, треба такі інгредієнти:
- вода - 200 мл
- курячі гомілки - 6 шт.
- гарбуз (круглий) - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- олія - 2 ст. л.
- томатна паста - 3 ст. л.
- цукор - до смаку
- сіль - 1/2 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- перець - до смаку
- кориця мелена - 1/2 ч. л.
- аніс - 1 шт.
Як готувати курячі гомілки в гарбузі
Помийте гарбуз та моркву, зніміть шкірку з цибулі. Зріжте шкірку з моркви, наріжте її та цибулю неширокими кружальцями.
З гарбуза зріжте верхівку та видаліть насіння, щоб зробити горщик. Знімати шкірку при цьому не потрібно - вона утримуватиме форму овочевого посуду. До того ж не викидайте верхівку - така кришечка потрібна при запіканні.
Розігрійте в пательні олію, всипте моркву з цибулею та обсмажте їх протягом декількох хвилин, періодично помішуючи. Тим часом в глибоку миску викладіть курячі гомілки, натріть їх спеціями, а потім перекладіть в пательню до овочів.
Зробіть соус для заливки, змішавши томатну пасту з водою, корицею та анісом. Це додасть гомілкам кислинки. Коли м'ясо підсмажиться до скоринки, залийте його томатним соусом.
Після цього гомілки з овочами потрібно трохи протушкувати, до майже повної готовності м'яса та загустіння соусу.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть в гарбуз присмажені гомілки та овочі. Накрийте гарбузовий "горщик" "кришкою" та поставте в духовку запікатися протягом 40 хвилин. Коли гомілки протушкуються, розкладіть їх на тарілки разом з нарізаним запеченим гарбузом.
@klopotenko_chef Якщо вам дали гарбуза, то час смачно поїсти! Зберігайте цей ваууу рецепт! Вам потрібно: Улюблені гомілки «Наша Ряба» 1 уп паприка 1 ч.л сіль 1/2 ч.л перець цукор олія 2ст.л гарбуз 1 шт круглий цибуля 1 шт морква 1 шт томатна паста 3 ст.л вода 200 мл аніс 1шт кориця мелена 1/2ч.л • Овочі наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні з олією. • До улюбленого мʼяса на кісточці додайте спеції та покладіть смажитись разом з овочами. • Додайте томат пасту, воду, корицю, аніс. • Гарбуз помийте, зріжте верхушку, середину очистіть від насіння та викладіть в нього гомілки з овочами. • Закрийте кришкою та ставте запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів @Наша Ряба оригінальний звук - klopotenko_chef
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