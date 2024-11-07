Цибулевий суп: рецепт французької класики від Ектора з "МастерШеф"

Цибулевий суп, який також називають цибулівкою, був популярною стравою ще з періоду Римської імперії. Хоча спочатку ця страва вважалася їжею для бідних, її також готували у дворах монархів, додаючи сир та вино.

Про те, як готувати французький цибулевий суп з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що треба для цибулевого супу

Для того, щоб приготувати цибулевий суп, необхідні ці інгредієнти:

курячі гомілки - 2-3 шт.

вода - 700-800 мл

цибуля шалот - 250 г

цибуля ріпчаста - 400 г

сир "Ементаль" - 150 г

сир "Пармезан" - 60 г

вершкове масло - 80 г

олія - 20 мл

соєвий соус - 50 мл

вино біле - 50 мл

часник - 1 зубчик

розмарин сушений - 1 ч. л.

багет - 3 шматочки

сіль - до смаку

Як готувати цибулевий суп

Спочатку потрібно приготувати бульйон, який надаватиме цибулі приємного смаку. Для цього курячі гомілки потрібно покласти в каструлю, залити водою і довести до кипіння.

Тим часом почистьте цибулю і наріжте її соломкою. В глибокій пательні розтопіть вершкове масло, влийте олію та всипте цибулю.

Важливо обсмажувати цибулю на слабкому вогні, щоб вона поступово готувалася, стаючи м'якою та золотистою, але не пригорала. Це - найважливіший крок для приготування цибулевого супу, при правильному смаженні цибуля не матиме свого гіркого смаку.

Іноді смаження може тривати ледь не декілька годин. Коли цибуля матиме легку коричневу скоринку, потрібно влити вино і випарювати його протягом хвилини.

Цибулевий суп (фото: Вікіпедія)

Після цього вливають соєвий соус і 500 мл бульйону. Цибулю потрібно проварити у рідині протягом декількох хвилин.

Натріть "Пармезан", всипте його в цибулю з дрібкою солі, ретельно помішуючи майбутній цибулевий суп. Втім, не обов'язково використовувати вказаний сир, можна замінити його подібним за смаковими властивостями.

Скибки багета обсмажте в окремій пательні до скоринки, а потім натріть часником. Розкладіть цибулю по керамічних мисках для запікання. Натріть сир "Ементаль", присипте частиною цибулевий суп, а зверху викладіть багет.

Присипте багет рештою сиру і поставте суп в духовку. Страву слід запікати на максимальній температурі протягом декількох хвилин, до утворення золотистої скоринки на сирі.