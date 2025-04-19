Що подивитися на Великдень: ці 7 фільмів сподобаються і дітям, і дорослим

Що може бути кращим за перегляд сімейного фільму на Великдень? Зворушливі та кумедні стрічки об'єднають рідних, подарують відчуття затишку та гарний настрій.

Що подивитися на Великдень? РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку фільмів, які сподобаються дорослим та малим.

"Родинний обмін"

Весела комедія про важливість розуміння та підтримки в родині. Батьки Джесс і Білл, які виховують двох підлітків та малюка, зіштовхуються з неймовірним випробуванням. Після сімейної прогулянки вони обмінюються тілами зі старшими донькою та сином. Прагнучи знайти вихід із ситуації, вони змушені деякий час адаптуватися до нової реальності. Так, батьки підкорюють світ тінейджерів, а діти - дорослих.



"Думай, як пес"

Підліток-геній проводить експеримент, внаслідок якого встановлює телепатичний зв'язок зі своїм собакою. Домашній улюбленець стає найкращим другом для хлопчика та допомагає впоратися з будь-якими труднощами та завданнями.



"Знову ти"

Чи можна пробачити шкільному ворогові, якщо це наречена твого брата? Саме з такою дилемою зіштовхнулася героїня фільму "Знову ти", коли приїхала на весілля близької людини.



"Дулітл"

Знаменитий лікар, який розуміє мову тварин, повертається в образі Роберта Дауні-молодшого. Разом з компанією звірів він вирушає в неймовірну подорож, сповнену випробувань та пригод.



"Зоонаглядач"

Сором'язливий працівник зоопарку робить неочікуване відкриття - тварини здатні говорити людським голосом! Разом вони намагаються налагодити його особисте життя, що не обходиться без комічних моментів.



"Пінгвіни містера Поппера"

Джим Керрі в ролі бізнесмена, життя якого змінюється після знайомства з пінгвінами. Легка й зворушлива історія про те, як важливо бути поруч із тими, кого любиш.



"Стюарт Літтл"

Класична історія про мишеня Стюарта, який стає членом людської родини. Кумедна стрічка для дорослих та дітей, яка приносить радість та тепло на душі.