Что посмотреть на Пасху: эти 7 фильмов понравятся и детям, и взрослым

Что может быть лучше просмотра семейного фильма на Пасху? Трогательные и забавные ленты объединят родных, подарят ощущение уюта и хорошее настроение.

Что посмотреть на Пасху? РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов, которые понравятся взрослым и малым.

"Семейный обмен"

Веселая комедия о важности понимания и поддержки в семье. Родители Джесс и Билл, которые воспитывают двух подростков и малыша, сталкиваются с невероятным испытанием. После семейной прогулки они обмениваются телами со старшими дочерью и сыном. Стремясь найти выход из ситуации, они вынуждены некоторое время адаптироваться к новой реальности. Так, родители покоряют мир тинейджеров, а дети - взрослых.

"Думай, как пес"

Подросток-гений проводит эксперимент, в результате которого устанавливает телепатическую связь со своей собакой. Домашний любимец становится лучшим другом для мальчика и помогает справиться с любыми трудностями и задачами.



"Опять ты"

Можно ли простить школьного врага, если это невеста твоего брата? Именно с такой дилеммой столкнулась героиня фильма "Снова ты", когда приехала на свадьбу близкого человека.



"Дулитл"

Знаменитый врач, понимающий язык животных, возвращается в образе Роберта Дауни-младшего. Вместе с компанией зверей он отправляется в невероятное путешествие, полное испытаний и приключений.



"Зоозащитник"

Застенчивый работник зоопарка делает неожиданное открытие - животные способны говорить человеческим голосом! Вместе они пытаются наладить его личную жизнь, что не обходится без комических моментов.



"Пингвины мистера Поппера"

Джим Керри в роли бизнесмена, жизнь которого меняется после знакомства с пингвинами. Легкая и трогательная история о том, как важно быть рядом с теми, кого любишь.



"Стюарт Литтл"

Классическая история о мышонке Стюарте, который становится членом человеческой семьи. Забавная лента для взрослых и детей, которая приносит радость и тепло на душе.