Ці нові серіали на Netflix змушують не спати ночами: захоплюють з першої хвилини

Ці новинки Netflix змушують затамувати подих та не відриватися від перегляду. Кожна серія тримає у напрузі та вражає непередбачуваним сюжетом.

Від романтичних драм до напружених трилерів - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку серіалів, які обіцяють справжній емоційний вибух.

Пульс

На тлі суперечливих звинувачень щодо одного з лікарів команда медиків лікарні в Маямі розбирається з медичними кризами та особистими драмами. Серіал зачіпає проблеми романтичних стосунків, зокрема тих, що вибудовуються в професійному середовищі, дружби, батьківства та кар'єри.



Карма

Південнокорейська драма, якій пророкують успіх, як у "Гри в кальмара". За сюжетом життя шістьох людей переплітаються через моторошний злочин. Кожному доведеться зіштовхнутися зі своїм минулим та прийняти жорстоку правду.



Садівник

Кримінальний трилер про хлопця, який з дитинства не здатен відчувати емоції. Його мати перетворила цю особливість на знаряддя для заробітку грошей. Проте наступна мішень все змінює і перевертає звичне життя героїв.



Скляний купол

Шведський детективний мінісеріал, який занурює в напружену історію викрадення. Коли зникає донька подруги, криміналістка Лейла долучається до пошуків. В ході розслідування вона досліджує власну дитячу травму, повʼязану з викраденням.



Нульовий день

Напружений політичний трилер, головну роль в якому зіграв Роберт Де Ніро. Історія розгортається навколо небезпечної кібератаки. Колишній президент США намагається з'ясувати джерело загрози, проте наштовхується на брехню та змови.