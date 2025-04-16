Важкий день? Увімкни одну з цих комедій - одразу стане легше

Просто увімкни одну з цих комедій, щоб звільнитися від тривожних думок після важкого дня. Ці фільми допоможуть відволіктися та підняти настрій.

Від романтичних до пригодницьких - РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою легких комедій на вечір.

"Кохання на плаву"

Молода дизайнерка отримує у спадок старий вітрильник. Щоб відновити парусник, вона наймає досвідченого моряка. І хоча спочатку знайомство пари перетворюється на кумедний конфуз, з часом спільна праця об'єднує їхні серця.



"Ти, я і гірський відпочинок"

Кар'єристка потрапляє разом з командою на ретрит у гори. Там її напарником стає колега з непростим характером. Подорож перевертає звичне життя з ніг на голову: дівчина проявляє креативність, лідерські якості та закохується.



"Тест на привабливість"

Молода вчена все життя досліджує кохання і навіть вивела власну формулу. Проте під час роботи над своїм дослідженням потрапляє в незручну ситуацію, коли раптово закохується не за сценарієм.



"Підвищення"

Молода художниця отримує несподівану ділову пропозицію. Попри раптовість вона наважується на подорож сповнену пригод. Дівчина знайомиться з чарівним хлопцем. Між ними одразу виникають почуття, проте особисті таємниці змушують пару пережити непрості випробування.



"Забери мене на місяць"

Романтична комедія, де об'єднуються різні світи. Яскрава спеціалістка з маркетингу та спокійний інженер NASA вимушені співпрацювати над створенням іміджу космічної програми, що призводить до випробувань та казусів.



"Рольові ігри"

Щасливе сімейне подружжя вирішує розбавити стосунки рольовими іграми. Пара вирушає на побачення як незнайомці, проте романтична гра обертається у небезпечну пригоду, яка ставить під питання їхнє майбутнє.