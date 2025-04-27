Що означав образ Зеленського на прощанні з Папою Римським? Дизайнерка розкрила його символізм

Вікторія Гресь поділилася своїм захопленням оновленим іміджем президента, відзначивши, що його костюм став точною відповіддю на виклики сучасності та міжнародної ситуації.

За її словами, у новому образі Зеленського простежується тонка робота дизайнера й гармонійне поєднання ролі лідера під час війни з індивідуальністю.

Гресь описала цей стильний жест як "диханням нової епохи", що втілює початок нового етапу, попри всі труднощі. Як виглядав Зеленський на прощанні з Папою Римським (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"Цей образ чітко вивірений часом та реальністю в контексті його функції президента України у воєнний час, і водночас не суперечить особистості та фактурі Володимира Зеленського. Це дуже символічно, як дихання чергового етапу, нової епохи, попри всі складнощі, які ми всі разом переживаємо", - сказала Гресь.

Вона додала, що саме час "зняти з нашого президента світшоти та одягнути стильний дизайнерський одяг".

Вікторія також підкреслила, що зовнішній вигляд сучасного лідера у публічному просторі є не просто питанням особистого вибору, а важливим інструментом створення іміджу всієї держави. Як виглядав Зеленський на прощанні з Папою Римським (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"У сучасних реаліях імідж президента - не просто одяг. Це демонстрація його залученості до глобального контексту. Сьогодні Володимир Зеленський продемонстрував: я тут, я відчуваю момент", - сказала дизайнерка.

Нагадаємо, зазвичай світшот кольору хакі був невід'ємною складовою образу Володимира Зеленського у період війни, символізуючи єдність із військовими та народом.

Тепер же витриманий крій стилізованого френча від Віктора Анісімова знаменує новий етап у візуальному представленні президента - більш стриманий, проте не менш змістовний.

Як пройшло прощання з Папою Римським Франциском

У суботу, 26 квітня, десятки тисяч людей зібралися на площі Святого Петра, щоб віддати останню шану Папі Римському, який помер у великодній понеділок, 21 квітня.

За даними поліції, кількість присутніх становила близько 160 000 осіб, тоді як у Ватикані повідомили про участь приблизно 200 000 людей у жалобній церемонії.

Як передавало агентство Reuters, на церемонії просто неба були присутні 220 кардиналів, 750 єпископів та понад 4000 священників. Натовпи також заповнили навколишні вулиці, прагнучи побачити похорон релігійного лідера, якого за життя називали "народним Папою".

Як пройшло прощання з Папою Римським (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

За останні три дні близько 250 000 осіб пройшли повз тіло Франциска, яке перебувало у відкритій труні перед вівтарем грандіозного собору Святого Петра XVI століття, перш ніж труну запечатали ввечері в п'ятницю, 25 квітня.

Безпосередньо перед похованням до собору Святого Петра допустили кількох високопосадовців: прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, принца Вільяма, президента США Дональда Трампа разом із дружиною Меланією, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Італії Серджо Маттареллу.

Церемонію очолив кардинал Джованні Баттіста Ре, який виголосив проповідь, зазначивши, що Папа Франциск "прямо і щиро торкався сердець людей". Під час євхаристійної молитви багато присутніх не стримували сліз.