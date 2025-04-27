Что означал образ Зеленского на прощании с Папой Римским? Дизайнер раскрыла его символизм

Виктория Гресь поделилась своим восхищением обновленным имиджем президента, отметив, что его костюм стал точным ответом на вызовы современности и международной ситуации.

По ее словам, в новом образе Зеленского прослеживается тонкая работа дизайнера и гармоничное сочетание роли лидера во время войны с индивидуальностью.

Гресь описала этот стильный жест как "дыхание новой эпохи", воплощающее начало нового этапа, несмотря на все трудности. Как выглядел Зеленский на прощании с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"Этот образ четко выверен временем и реальностью в контексте его функции президента Украины в военное время, и одновременно не противоречит личности и фактуре Владимира Зеленского. Это очень символично, как дыхание очередного этапа, новой эпохи, несмотря на все сложности, которые мы все вместе переживаем", - сказала Гресь.

Она добавила, что самое время "снять с нашего президента свитшоты и надеть стильную дизайнерскую одежду".

Виктория также подчеркнула, что внешний вид современного лидера в публичном пространстве является не просто вопросом личного выбора, а важным инструментом создания имиджа всего государства. Как выглядел Зеленский на прощании с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

"В современных реалиях имидж президента - не просто одежда. Это демонстрация его вовлеченности в глобальный контекст. Сегодня Владимир Зеленский продемонстрировал: я здесь, я чувствую момент", - сказала дизайнер.

Напомним, обычно свитшот цвета хаки был неотъемлемой составляющей образа Владимира Зеленского в период войны, символизируя единство с военными и народом.

Теперь же выдержанный крой стилизованного френча от Виктора Анисимова знаменует новый этап в визуальном представлении президента - более сдержанный, но не менее содержательный.

Как прошло прощание с Папой Римским Франциском

В субботу, 26 апреля, десятки тысяч людей собрались на площади Святого Петра, чтобы отдать последнюю дань уважения Папе Римскому, который умер в пасхальный понедельник, 21 апреля.

По данным полиции, количество присутствующих составило около 160 000 человек, тогда как в Ватикане сообщили об участии около 200 000 человек в траурной церемонии.

Как передавало агентство Reuters, на церемонии под открытым небом присутствовали 220 кардиналов, 750 епископов и более 4000 священников. Толпы также заполнили окружающие улицы, стремясь увидеть похороны религиозного лидера, которого при жизни называли "народным Папой".

Как прошло прощание с Папой Римским (фото: t.me/s/FirstLadyOfUkraine)

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо тела Франциска, которое находилось в открытом гробу перед алтарем грандиозного собора Святого Петра XVI века, прежде чем гроб запечатали вечером в пятницу, 25 апреля.

Непосредственно перед погребением в собор Святого Петра допустили нескольких высокопоставленных чиновников: премьер-министра Великобритании Кира Стармера, принца Уильяма, президента США Дональда Трампа вместе с женой Меланией, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Италии Серджо Маттареллу.

Церемонию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, который произнес проповедь, отметив, что Папа Франциск "прямо и искренне касался сердец людей". Во время евхаристической молитвы многие присутствующие не сдерживали слез.