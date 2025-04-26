Зеленський зустрівся з можливими наступниками Папи Франциска: що про них відомо

Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з можливими наступниками Папи Франциска. Президент висловив співчуття з приводу смерті Папи та подякував Ватикану за підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Зеленський і Паролін приділили особливу увагу шляху до справедливого й тривалого миру. Президент поінформував про спільні зі США, Європою та іншими країнами світу дипломатичні зусилля для встановлення повного, безумовного припинення вогню, яке має стати першим кроком.

Глава держави також подякував за позицію Державного секретаря щодо права України на самозахист і неможливості нав’язування умов миру країні, яка зазнала нападу.

"Україна розраховує на те, що Святий Престол і надалі відіграватиме важливу роль в об’єднанні міжнародних зусиль для досягнення миру, поверненні незаконно переміщених і депортованих Росією українських дітей і звільненні полонених", - йдеться в заяві ОП.

Президент також обговорив повернення українських дітей із кардиналом Маттео Дзуппі. Зеленський зокрема висловив вдячність за допомогу з боку Ватикану, особисто Понтифіка та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених.

"Це найголовніше - повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. І тому ви нам уже допомагали з дітьми, і ми завертаємося сьогодні до вас. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їхньою волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу ми знову звертаємося до Ватикану", - зазначив глава України.