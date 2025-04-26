ua en ru
Сб, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Чекаємо кроку від Путіна": Макрон розповів про зустріч із Зеленським

Рим, Субота 26 квітня 2025 18:13
UA EN RU
"Чекаємо кроку від Путіна": Макрон розповів про зустріч із Зеленським Фото: український президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню та співпраці для досягнення миру. Тепер черга російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона.

"Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським в Римі. Припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню.

Зображення

"Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього", - сказав глава Франції.

Водночас він зазначив, що наразі крок за російським диктатором Володимиром Путіним.

"Тепер справа за президентом Путіним - довести, що він дійсно хоче миру", - говорить Макрон.

Президент Франції наголосив, що він продовжить роботу в рамках "коаліції рішучих", що була започаткована в Парижі в березні, щоб досягти як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні.

Зеленський у Ватикані

Нагадаємо, що український президент сьогодні прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Варто відзначити, що в Італії наразі присутні лідери багатьох інших держав.

Під час свого візиту український лідер уже провів зустріч щонайменше з двома президентами. Адже крім Макрона він поговорив з главою Білого дому Дональдом Трампом. Після зустрічі з президентом США, Зеленський назвав її "дуже символічною".

Крім того, відомо, що Зеленський вже зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Еммануель Макрон
NEWS
ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб
ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію