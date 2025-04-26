"Історичний день". Мелоні високо оцінила переговори Трампа і Зеленського
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала переговори американського президента Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського історичними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, яку цитує Sky News.
"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення. Сьогодні був історичний день", - сказала вона.
Відомо також, що прем’єр вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.
Мелоні також від імені уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх нападів Росії, поновивши своє рішуче засудження таких актів і підкресливши нагальність негайного та безумовного припинення вогню, а також необхідність конкретного зобов’язання Москви розпочати мирний процес.
Водночас вона привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Та зазначила що тепер очікується, що Росія конкретно продемонструє свою готовність до миру.
Зеленський у Ватикані
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Ватикану на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. У Римі окрім нього також зібралися лідери багатьох держав світу.
Під час свого візиту Зеленський уже провів переговори з кількома світовими лідерами.
Зокрема, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом. Сам Зеленський назвав розмову з Трампом "дуже символічною".
Крім того, український президент уже провів зустріч із новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Більше про перемовини Зеленського читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Макрон розкрив деталі зустрічі з Зеленським.
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