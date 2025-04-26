"Історичний день". Мелоні високо оцінила переговори Трампа і Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, яку цитує Sky News .

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення. Сьогодні був історичний день", - сказала вона.

Відомо також, що прем’єр вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Мелоні також від імені уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх нападів Росії, поновивши своє рішуче засудження таких актів і підкресливши нагальність негайного та безумовного припинення вогню, а також необхідність конкретного зобов’язання Москви розпочати мирний процес.