Що категорично не можна робити при болях у спині: невролог зробила важливе попередження

Коли у нас раптово прихоплює спина, то останнє, про що ми думаємо - це про похід до лікаря. І починаємо вигадувати швидкі способи порятунку від болю. Варто пам'ятати, що не можна займатися самолікуванням, укладатись у ліжко та застосовувати різні нетрадиційні способи лікування.

Що ще категорично не можна робити при болях у спині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на лікаря-невролога Ганну Чередниченко в Instagram.

Жодних МРТ

Фахівець закликає не робити самостійно МРТ без призначення лікаря. Для МРТ є конкретні показання і лише 1% болів у спині може бути через серйозні причини.

Не лягайте у ліжко

При болях у спині не потрібно вкладатися у ліжко! Чим раніше ви почнете рухатися, тим швидше мине біль. Починайте з ходьби двічі на день по 10-15 хвилин.

Спина любить рух

Ганна Чередниченко рекомендує не сидіти біля комп'ютера 24/7, бо чудовою профілактикою для болю у спині є рух.

"Кожної години сидячої роботи вставайте і робіть 5-хвилинну зарядку", - радить лікар.

Якщо робити вправи боляче

Невропатолог рекомендує не робити вправи, якщо є сильний біль. Якщо вправу робити боляче - значить ваші м'язи поки що не готові до неї. Поверніться до фізичної активності або цієї вправи через деякий час.

Припиніть сутулитися

Слідкуйте за своєю поставою, як ви ходите та сидите. Вирівняйте хребет і розправте плечі. А ще спеціаліст рекомендує не ходити щодня на підборах.

Пасивне лікування

Не варто захоплюватися при болях у спині пасивними методами лікування типу ультразвуку або ампліпульсу.

"Ультразвук або ампліпульс можуть бути приємними, але ефект від них є низькодоказовим. А ще вони можуть "підігріти" зростання будь-яких новоутворень", - каже Чередниченко.

Немає чудодійних пігулок

Не варто шукати проти болю в спині чудодійних таблеток - хондропротектори та гомеопатичні засоби не є лікарськими препаратами. Вони працюють лише на рівні плацебо - коли ми віримо в їхню дію.

Також Ганна Чередниченко рекомендує не терпіти біль та не займатися самолікуванням, а при виникненні проблем - звертатися за допомогою до лікарів. Вона показала, як робити найпростішу зарядку для профілактики болю у спині.