Ефективність нульова! Українцям розповіли всю правду про вакуумний масаж

В Україні громадян попередили про недієвий метод реабілітації - вакуумний масаж. Медики кажуть, що такий спосіб не допоможе вилікувати будь-яку хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Міністерства охорони здоров'я у Telegram .

Вся правда про метод

Лікарі кажуть, що у 1970-х роках цей вид масажу був придуманий для лікування шрамів після опіків та травм. Однак, зараз це модна процедура, яка буцімто знімає набряки, бореться з відкладенням солей, позбавляє зайвих кілограмів та знімає біль і напруження мʼязів.

"В одному зі своїх досліджень Jill Meirte і Peter Moortgat перевірили вплив вакуумного масажу на товщину епідермісу та дермального шару. З’ясувалося, що протягом однієї години його товщина й справді змінюється. Втім, через дві години ефект від процедури повністю зникає", - йдеться у повідомленні.

Також в одній з публікацій, яку можна знайти в National library of medicine, дослідники проаналізували всі дані з PubMed, Web of Science та Google Scholar. Однак, висновок науковців - невтішний.

"Доказова база щодо ефективності методу шкутильгає на обидві ноги. Навіть у контексті лікування шрамів", - кажуть медики.

До того ж були спроби довести ефект вакуумного масажу через реконструкцію та переорієнтацію колагену в тканинах. Тоді аналізували його вплив на індукцію апоптозу міофібробластів, але не знайшли. Ефективність методу підтвердити не вдалося.

Медики закликають цінувати свій час та здоров’я. Варто обирати лише активну, доказову та безоплатну реабілітацію від держави.

Що варто знати про реабілітацію

Важливо пам'ятати, що професії "реабілітолог" не існує, як не існує й однієї, універсальної пігулки від всіх хвороб. Цей термін дійшов до нас з часів, коли не існувало сучасних професій фахівців з реабілітації.

Тоді під цим поняттям мали на увазі фахівців, які відвідували стабільного в медичному сенсі пацієнта вдома та проводили процедури сумнівної якості. Однак, такий підхід не має жодного стосунку до доказової медицини.

Медична реабілітація - це стаціонарна чи амбулаторна допомога пацієнтам поза гострим періодом захворювання з метою відновлення або поліпшення здоров’я.

Програма медичних гарантій включає такі послуги з медичної реабілітації:

огляд і консультації

створення індивідуальної програми

моніторинг стану пацієнта

навчання пацієнтів, їхніх родичів

консультації інших спеціалістів

Направити пацієнта на медичну реабілітацію може сімейний або лікуючий лікар.