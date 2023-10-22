Что категорически нельзя делать при болях в спине: невролог сделала важное предупреждение

Когда у нас внезапно прихватывает спина, то последнее, о чем мы думаем - это о походе к врачу. И начинаем придумывать быстрые способы избавления от боли. Стоит помнить, что нельзя заниматься самолечением, укладываться в кровать и применять разные нетрадиционные способы лечения.

Что еще категорически нельзя делать при болях в спине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача-невролога Анну Чередниченко в Instagram.

Никаких МРТ

Специалист призывает не делать самостоятельно МРТ, без назначения врача. Для МРТ есть конкретные показания и только 1% болей в спине может быть по серьезным причинам.

Не ложитесь в кровать

При болях в спине не нужно укладываться в кровать! Чем раньше вы начнете двигаться, тем быстрее пройдет боль. Начинайте с ходьбы дважды в день по 10-15 минут.

Спина любит движение

Анна Чередниченко рекомендует не сидеть возле компьютера 24/7, так как отличной профилактикой для болей в спине является движение.

"Каждый час сидячей работы вставайте и делайте 5-минутную зарядку", - советует врач.

Если делать упражнения больно

Невропатолог рекомендует не делать упражнения, если есть сильная боль. Если упражнение делать больно - значит ваши мышцы пока не готовы к нему. Вернитесь к физической активности или этому упражнению через некоторое время.

Прекратите сутулиться

Следите за своей осанкой, как вы ходите и сидите. Выровняйте хребет, и расправьте плечи. А еще специалист рекомендует не ходить ежедневно на каблуках.

Пассивное лечение

Не стоит увлекаться при болях в спине пассивными методами лечения, типа ультразвука или амплипульса.

"Ультразвук или амплипульс могут быть приятными, но эффект от них низко доказательный. А еще они могут "подогреть" рост каких-либо новообразований", - говорит Чередниченко.

Нет чудодейственных пилюль

Не стоит искать против боли в спине чудодейственных таблеток - хондропротекторы и гомеопатические средства не являются лекарственными препаратами. Они работают только на уровне плацебо - когда мы верим в их действие.

Также Анна Чередниченко рекомендует не терпеть боль и не заниматься самолечением, а при возникновении проблем - обращаться за помощью к врачам. Она показала, как делать самую простую зарядку для профилактики болей в спине.