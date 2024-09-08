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Що говорив Олександр Масляков про Україну і за що потрапив до бази "Миротворця"

Неділя 08 вересня 2024 21:30
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Що говорив Олександр Масляков про Україну і за що потрапив до бази "Миротворця" Олександр Масляков (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно російські ЗМІ повідомили про смерть 83-річного російського телеведучого Олександра Маслякова.

Що відомо про засновника Клубу веселих та кмітливих (КВК) та що він говорив про Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Хто такий Олександр Масляков

Масляков став ведучим КВК у 1964 році і відтоді його ім'я стало тісно асоціюється з цією програмою, яка популяризувала гумор.

Він також керував продюсерським центром, що займається організацією КВК і випуском, пов'язаних із ним проєктів.

Що говорив Олександр Масляков про Україну і за що потрапив до бази &quot;Миротворця&quot;

Олександр Масляков (фото: російські ЗМІ)

Був фанатом Путіна і підтримав війну в Україні

Масляков відкрито підтримував російського диктатора, багаторазово виступав у ролі його довіреної особи на виборах і висловлював свою симпатію.

Ведучий також незаконно відвідував окупований Росією 2014 року український Крим.

У 2021 році офіційно визнав лігу КВК, створену в так званій ДНР. Масляков також був внесений до бази центру "Миротворець".

Що говорив Олександр Масляков про Україну і за що потрапив до бази &quot;Миротворця&quot;

Скріншот

Крім того, повідомлялося, що його син, Олександр Масляков-молодший, у 2023 році разом із двома командами "КВН" побував на окупованій території Донецької області, де виступав перед "ветеранами СВО".

Одним із міст, у яких вони давали концерти, був зруйнований російськими військами Маріуполь.

Восени 2021 року в одному зі своїх інтерв'ю Олександр Масляков заперечив імовірність повномасштабної війни з Україною, про яку тоді попереджав Володимир Зеленський. На його думку, це попередження було "дурним".

Раніше відома акторка зізналася, як у 73 роки перейшла на українську.

Також відомий шоумен різко висловився про Винника та Потапа.

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