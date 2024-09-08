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"Для мене російської більше не існує". Відома акторка зізналася, як у 73 роки перейшла на українську

Неділя 08 вересня 2024 20:00
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"Для мене російської більше не існує". Відома акторка зізналася, як у 73 роки перейшла на українську Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Тетяна Шеліга, відома за роллю Надії в серіалі "Коли ми вдома", поділилася, як у 73 роки перейшла на українську.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки OBOZ.UA.

Актриса розповіла, що виросла у російськомовній сім'ї й тривалий час працювала в російських театрах. Однак після початку повномасштабної війни повністю відмовилася від мови країни-агресора.

"Російською я не розмовлятиму! Для мене не існує її більше. Хоча народилася в російськомовній родині, навчалася у школі, де викладали всі предмети російською, українська мова там була лише від п'ятого класу. Вступати поїхала до Москви", - поділилася вона.

"Служила у двох російських театрах - 23 роки у Севастополі, а потім – 15 років у Театрі імені Лесі Українки в Києві. Виходить, все життя працювала на російську культуру. До 73 років розмовляла їхньою мовою. Тепер - нізащо", - додала зірка.

&quot;Для мене російської більше не існує&quot;. Відома акторка зізналася, як у 73 роки перейшла на українську

Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Шеліга наголосила, що тепер розмовляє українською як у професійній сфері, так і в повсякденному житті.

Акторка продовжує вдосконалювати мову і не боїться робити помилки. Якщо не може згадати якесь слово, вона просить допомоги з перекладом або використовує словник.

Крім того, російськомовну виставу "Жениха вызывали, девочки?", з якою Тетяна Леонардівна багато років гастролювала Україною, кілька років тому переклали українською.

"Не боюся помилятися. Коли на якійсь творчій зустрічі не можу правильно перекласти слово, мені підказують із залу глядачі. Навіть якщо збираємося з друзями десь у ресторанчику і хтось переходить на російську, відповідаю українською", - сказала акторка.

&quot;Для мене російської більше не існує&quot;. Відома акторка зізналася, як у 73 роки перейшла на українську

Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)

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