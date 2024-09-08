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Что говорил Александр Масляков об Украине и за что попал в базу "Миротворца"

Воскресенье 08 сентября 2024 21:30
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Что говорил Александр Масляков об Украине и за что попал в базу "Миротворца" Александр Масляков (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно российские СМИ сообщили о смерти 83-летнего российского телеведущего Александра Маслякова.

Что известно об основателе Клуба веселых и находчивых (КВН) и что он говорил об Украине - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Александр Масляков

Масляков стал ведущим КВН в 1964 году и с тех пор его имя стало тесно ассоциируется с этой программой, которая популяризировала юмор.

Он также руководил продюсерским центром, занимающимся организацией КВН и выпуском, связанных с ним проектов.

Что говорил Александр Масляков об Украине и за что попал в базу &quot;Миротворца&quot;

Александр Масляков (фото: российские СМИ)

Был фанатом Путина и поддержал войну в Украине

Масляков открыто поддерживал российского диктатора, многократно выступал в роли его доверенного лица на выборах и выражал свою симпатию.

Ведущий также незаконно посещал оккупированный Россией в 2014 году украинский Крым.

В 2021 году официально признал лигу КВН, созданную в так называемой ДНР. Масляков также был внесен в базу центра "Миротворец".

Что говорил Александр Масляков об Украине и за что попал в базу &quot;Миротворца&quot;

Скриншот

Кроме того, сообщалось, что его сын, Александр Масляков-младший, в 2023 году вместе с двумя командами "КВН" побывал на оккупированной территории Донецкой области, где выступал перед "ветеранами СВО".

Одним из городов, в которых они давали концерты, был разрушенный российскими войсками Мариуполь.

Осенью 2021 года в одном из своих интервью Александр Масляков отрицал вероятность полномасштабной войны с Украиной, о которой тогда предупреждал Владимир Зеленский. По его мнению, это предупреждение было "глупым".

Ранее известная актриса призналась, как в 73 года перешла на украинский язык.

Также известный шоумен резко высказался о Виннике и Потапе.

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