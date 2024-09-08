Помер Олександр Масляков

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на російські ЗМІ.

Причина смерті Олександра Маслякова

Про смерть Маслякова-старшого, якого багато хто знав як беззмінного ведучого різних ліг КВК, першими повідомили на сторінці Клубу в Instagram.

Попередньо, пропагандиста не стало через онкологію легенів.

"З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВН і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму "КВН", ставши символом гумору і сатири в Росії та за її межами. Світла пам'ять Олександру Васильовичу Маслякову", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у квітні 2024 року російські медіа писали про те, що Масляков остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 ще 2022-го.

"Масляков перебуває під наглядом лікарів, проте останнім часом він став частіше скаржитися на самопочуття", - писали росЗМІ.

Олександр Масляков (фото: РосЗМІ)

Втім, Масляков перестав вести ігри Вищої ліги КВК ще восени 2022-го.

Однак півтора роки "веселі та винахідливі" продюсери розраховували, що Васильович все ж одужає і знову буде обличчям клубу.

Біографія Маслякова

Олександр Масляков-старший народився листопаді 1941 року у Єкатеринбурзі у родині військового льотчика.

1960-го він вступив до Московського інституту інженерів залізничного транспорту, плануючи стати інженером-залізничником.

Проте вже 1964 року він випадково потрапив на ТБ. Декількома роками раніше кілька колишніх творців передачі "Вечір веселих питань" випустили нову телепередачу - КВК. Коли перший ведучий Альберт Аксельрод залишив програму, його замінив Масляков.

Олександр Масляков (фото: РосЗМІ)

Цікаво, що пізніше Масляков одноосібно зареєстрував 5 товарних знаків, пов'язаних із КВК, чим, по суті, "кинув" своїх інститутських друзів - Альберта Аксельрода, Михайла Яковлєва та Сергія Муратова, які були співзасновниками КВК та привели його на телебачення.

Олександр Масляков (фото: wikipedia.org)

Крім КВК Масляков вів також такі програми, як "Алло, ми шукаємо таланти!", "Ануж-бо, дівчата!", "Ануж-бо, хлопці!", "Пісня року", "Веселі хлопці" та інші.

У 1972 році через закриття телевізійного КВК він залишив ТБ. Незабаром був притягнутий до кримінальної відповідальності і нібито засуджений за валютні махінації.

З 1986-го Масляков був незмінним ведучим усіх великих турнірів та ліг Клубу веселих та кмітливих (у тому числі - "Вищої Української Ліги" та "Кубка Президента України").

Олександр Масляков (фото: KVN.ru)

Останній раз за тумбу ведучого Васильовича ставав у 2022 році - він провів третю гру 1/8 фіналу та другу гру 1/4 фіналу Вищої ліги.

Останній ефір Вищої ліги з Масляковим у якості ведучого записали у вересні, а показали у листопаді 2022 року.

Масляков був близьким другом російського тирана Путіна: був членом "Народного штабу" господаря Кремля, його довіреною особою на виборах 2018 та 2024 років.

Олександр Масляков і Путін (фото: wikipedia.org)

З серпня 2017 року ім'я головного КВКшника знаходиться в базі сайту "Миротворець", оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу КВК з так званої "ДНР".

Водночас у 2006 році з рук президента України Віктора Ющенка Масляков отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв'язків між Україною та Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність".

Олександр Масляков (фото: wikipedia.org)