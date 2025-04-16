Що готувати на Великдень без м'яса: святкове меню для вегетаріанців і не тільки

Святковий стіл на Великдень не обов’язково має бути м'ясним. Все більше українців шукають альтернативи: легкі, сезонні й корисні страви без м’яса, які не поступаються традиційним.

Що можна приготувати на святковий стіл і обійтися без традиційних м'ясних страв, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Пропонуємо вам приблизне меню для тих, хто хоче приємно здивувати гостей або приготувати щось зовсім нове. Не обов'язково, щоб ви або ваші гості були вегетаріанцями, це меню підійде для багатьох людей.

Закуски, які виглядають святково

Міні-корзинки з лаваша

(лаваш, крем-сир, солодкий перець, огірок, авокадо, кріп)

Фаршировані печериці

(печериці, вершковий сир, часник, петрушка, пармезан)

Рулетики з баклажанів з горіховою пастою

(баклажани, волоські горіхи, часник, лимон)

Кростіні з хумусом і буряком

(багет, хумус, запечений буряк, бальзамічна глазур)

Основні страви (теплі) без м'яса

Кіш зі шпинатом і фетою

(основа з тіста, начинка: шпинат, фета, яйця, вершки)

Запечені кабачки з томатами та моцарелою

(кабачки, помідори, моцарела, базилік, оливкова олія)

Лазанья з овочами та соусом бешамель

(пласти для лазаньї, баклажани, кабачки, морква, соус бешамель, сир)

Пиріг з картоплею, грибами та карамелізованою цибулею

(тісто, картопля, гриби, цибуля, сметана, зелень) Салати - універсальна страва без м'яса на свято (фото: Freepik.com)

Салати, що прикрасять будь-який стіл

Весняний з апельсином і руколою

(апельсин, рукола, мигдаль, оливкова олія)

Класичний "Олів’є" у вегетаріанському стилі

(картопля, морква, яйця, огірки, зелений горошок, майонез)

Салат із кіноа і запеченим гарбузом

(кіноа, гарбуз, м’ята, сир, горішки)

Салат з буряком, фетою та волоськими горіхами

(печений буряк, фета, горіхи, зелень, оливкова олія)

Салат із нуту, авокадо та зелені з лимонною заправкою

(нут, авокадо, петрушка, огірок, лимонний сік, олія)

Весняний салат з редиски та молодої капусти

(капуста, редиска, зелена цибуля, сметана/кефір, сіль)

Салат із запечених овочів з руколою

(баклажани, перець, помідори, рукола, бальзамік) Різноманітні тарталетки без м'яса - прикрасять ваш стіл на Великдень (фото: freepik.com)

Супи/теплі закуски

Крем-суп з печериць на кокосовому молоці

(печериці, цибуля, часник, кокосове молоко, перець)

Суп з цвітної капусти з грінками

(цвітна капуста, вершки, картопля, спеції, грінки)

Гарбузовий суп з імбиром та апельсином

(гарбуз, імбир, апельсиновий сік/цедра, морква, цибуля)

Овочевий бульйон з локшиною та зеленню

(морква, селера, цибуля, вермішель, петрушка)

Закуски з яйцями (або без)

Фаршировані яйця з авокадо і гірчицею

(яйця, авокадо, гірчиця, лимонний сік, зелень)

Яйця з хумусом і паприкою

(яйця, хумус, копчена паприка, кріп)

Міні-омлети у тарталетках

(яйця, сир, овочі, міні-тарталетки)

Сендвічі з яєчним паштетом і зеленню

(яйця, масло, гірчиця, зелена цибуля, хліб)

Страви із сиру/запіканки

Сирна запіканка з лимоном і ваніллю

(сир, яйця, цукор, манка, ваніль, лимонна цедра)

Запіканка з сиром і шпинатом

(сир, шпинат, яйця, зелень, трохи борошна або манки)

Фета, запечена з медом і травами

(сир фета, мед, розмарин, орегано, фольга)

Сирники з родзинками (запечені)

(сир, яйця, борошно, родзинки, ваніль) На Великдень можна приготувати дуже багато смачних страв без м'яса (фото: freepik.com)

Випічка/хліб/снеки

Хліб з горіхами та розмарином

(пшеничне/житнє борошно, горіхи, розмарин, дріжджі)

Пампушки з часником без дріжджів

(борошно, сода, сметана, часник, зелень)

Грісіні з сиром і травами

(борошно, сир твердий, оливкова олія, спеції)

Булочки з кунжутом чи сиром

(дріжджове тісто, кунжут/твердий сир, жовток)

Десерти

Морквяний торт з крем-сиром

(морква, борошно, горіхи, яйця, крем-сир, кориця)

Паска класична (і з шоколадом або журавлиною)

(борошно, яйця, масло, родзинки/шоколад/сухофрукти)

Яблучний штрудель з корицею

(тісто філо, яблука, кориця, цукор, родзинки)

Вівсяне печиво з бананом і горіхами

(вівсянка, банан, мед, горіхи, кориця) Святковий стіл без м'яса буде гарним, смачним та насиченим (фото: freepik.com)

Топ-5 вегетаріанських страв на Великдень, які виглядають "на мільйон", а готуються за півгодини

Міні-корзинки з лаваша з овочевою начинкою

Лаваш, крем-сир, солодкий перець, огірок, авокадо, кріп

Запікаєш кілька хвилин у формі для мафінів - і маєш хрусткі кошики з начинкою. Виглядають як ресторанна закуска.

Фаршировані печериці з сиром і зеленню

Печериці, вершковий сир, часник, петрушка, пармезан

Начинка збивається у крем, гриби запікаються 15 хв. Виглядає ефектно, особливо якщо зверху трохи обсмажених горішків.

Рулетики з баклажанів з горіховою пастою

Баклажани, волоські горіхи, часник, лимонний сік, спеції

Швидко підсмажуєш пластини баклажана, намазуєш пасту - і готово. Подавати з гранатовими зернами або зеленню.

Міні-кростіні з хумусом і запеченим буряком

Хліб або багет, хумус, буряк, бальзамічна глазур

Смакота й колір! Швидко, яскраво і нарядно. Можна додати мікрозелень або фету зверху.

Тарталетки з сиром, зеленню та горіхами

Тарталетки, сир фета або бринза, горіхи, мед, м’ята

Усе змішати, викласти в тарталетки, прикрасити. Можна подати як десерт, якщо додати більше меду.

5 напоїв, які прикрасять великодній стіл

Домашній лимонад із базиліком

Лимон, вода, цукор/мед, зелений базилік, лід

Яскравий зелено-жовтий колір + аромат, як на Сицилії. Можна додати трохи газованої води.

Ягідний морс з розмарином

Чорниця/журавлина, вода, мед, розмарин

Дуже освіжає. Подавати охолодженим у графині - виглядає елегантно.

Молочний коктейль з полуницею і бананом

Молоко/рослинне молоко, банан, полуниця, ваніль

Добре пити й дітям, і дорослим. Можна зробити густішим - як десерт у склянці.

Імбирний чай з апельсином і м’ятою

Імбир, вода, апельсин, м’ята, мед

Гарячий або холодний. Аромат одразу асоціюється зі святами.

Сангрія без алкоголю