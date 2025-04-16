Что готовить на Пасху без мяса: праздничное меню для вегетарианцев и не только
Праздничный стол на Пасху не обязательно должен быть мясным. Все больше украинцев ищут альтернативы: легкие, сезонные и полезные блюда без мяса, которые не уступают традиционным.
Что можно приготовить на праздничный стол и обойтись без традиционных мясных блюд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Предлагаем вам примерное меню для тех, кто хочет приятно удивить гостей или приготовить что-то совершенно новое. Не обязательно, чтобы вы или ваши гости были вегетарианцами, это меню подойдет для многих людей.
Закуски, которые выглядят празднично
Мини-корзинки из лаваша
(лаваш, крем-сыр, сладкий перец, огурец, авокадо, укроп)
Фаршированные шампиньоны
(шампиньоны, сливочный сыр, чеснок, петрушка, пармезан)
Рулетики из баклажанов с ореховой пастой
(баклажаны, грецкие орехи, чеснок, лимон)
Кростини с хумусом и свеклой
(багет, хумус, запеченная свекла, бальзамическая глазурь)
Основные блюда (теплые) без мяса
Киш со шпинатом и фетой
(основа из теста, начинка: шпинат, фета, яйца, сливки)
Запеченные кабачки с томатами и моцареллой (кабачки, помидоры, помидоры, моцарелла)
(кабачки, помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло)
Лазанья с овощами и соусом бешамель
(пласты для лазаньи, баклажаны, кабачки, морковь, соус бешамель, сыр)
Пирог с картофелем, грибами и карамелизированным луком
(тесто, картофель, грибы, лук, сметана, зелень)Салаты - универсальное блюдо без мяса на праздник (фото: Freepik.com)
Салаты, которые украсят любой стол
Весенний с апельсином и рукколой
(апельсин, руккола, миндаль, оливковое масло)
Классический "Оливье" в вегетарианском стиле
(картофель, морковь, яйца, огурцы, зеленый горошек, майонез)
Салат с киноа и запеченной тыквой
(киноа, тыква, мята, сыр, орешки)
Салат со свеклой, фетой и грецкими орехами
(печеная свекла, фета, орехи, зелень, оливковое масло)
Салат из нута, авокадо и зелени с лимонной заправкой
(нут, авокадо, петрушка, огурец, лимонный сок, масло)
Весенний салат из редиса и молодой капусты
(капуста, редис, зеленый лук, сметана/кефир, соль)
Салат из запеченных овощей с рукколой
(баклажаны, перец, помидоры, руккола, бальзамик)Разнообразные тарталетки без мяса - украсят ваш стол на Пасху (фото: freepik.com)
Супы/теплые закуски
Крем-суп из шампиньонов на кокосовом молоке
(шампиньоны, лук, чеснок, кокосовое молоко, перец)
Суп из цветной капусты с гренками
(цветная капуста, сливки, картофель, специи, гренки)
Тыквенный суп с имбирем и апельсином (тыквенный суп с имбирем и апельсином)
(тыква, имбирь, апельсиновый сок/цедра, морковь, лук)
Овощной бульон с лапшой и зеленью
(морковь, сельдерей, лук, вермишель, петрушка)
Закуски с яйцами (или без)
Фаршированные яйца с авокадо и горчицей
(яйца, авокадо, горчица, лимонный сок, зелень)
Яйца с хумусом и паприкой
(яйца, хумус, копченая паприка, укроп)
Мини-омлеты в тарталетках
(яйца, сыр, овощи, мини-тарталетки)
Сэндвичи с яичным паштетом и зеленью
(яйца, масло, горчица, зеленый лук, хлеб)
Блюда из творога/запеканки
Творожная запеканка с лимоном и ванилью
(творог, яйца, сахар, манка, ваниль, лимонная цедра)
Запеканка с творогом и шпинатом
(творог, шпинат, яйца, зелень, немного муки или манки)
Фета, запеченная с медом и травами
(сыр фета, мед, розмарин, орегано, фольга)
Сырники с изюмом (запеченные)
(творог, яйца, мука, изюм, ваниль)На Пасху можно приготовить очень много вкусных блюд без мяса (фото: freepik.com)
Выпечка/хлеб/снеки
Хлеб с орехами и розмарином
(пшеничная/ржаная мука, орехи, розмарин, дрожжи)
Пампушки с чесноком без дрожжей (мука, сода, сметана, сметана)
(мука, сода, сметана, чеснок, зелень)
Гриссини с сыром и травами (мука, сыр твердый, мука, сметана, чеснок, зелень)
(мука, сыр твердый, оливковое масло, специи)
Булочки с кунжутом или сыром
(дрожжевое тесто, кунжут/твердый сыр, желток)
Десерты
Морковный торт с крем-сыром (морковный торт)
(морковь, мука, орехи, яйца, крем-сыр, корица)
Пасха классическая (и с шоколадом или клюквой)
(мука, яйца, масло, изюм/шоколад/сухофрукты)
Яблочный штрудель с корицей
(тесто фило, яблоки, корица, сахар, изюм)
Овсяное печенье с бананом и орехами (овсянка, банан, мед, орехи, корица)
(овсянка, банан, мед, орехи, корица)Праздничный стол без мяса будет красивым, вкусным и насыщенным (фото: freepik.com)
Топ-5 вегетарианских блюд на Пасху, которые выглядят "на миллион", а готовятся за полчаса
Мини-корзинки из лаваша с овощной начинкой
- Лаваш, крем-сыр, сладкий перец, огурец, авокадо, укроп
- Запекаешь несколько минут в форме для маффинов - и имеешь хрустящие корзинки с начинкой. Выглядят как ресторанная закуска.
Фаршированные шампиньоны с сыром и зеленью
- Шампиньоны, сливочный сыр, чеснок, петрушка, пармезан
- Начинка взбивается в крем, грибы запекаются 15 мин. Выглядит эффектно, особенно если сверху немного обжаренных орешков.
Рулетики из баклажанов с ореховой пастой
- Баклажаны, грецкие орехи, чеснок, лимонный сок, специи
- Быстро поджариваешь пластины баклажана, намазываешь пасту - и готово. Подавать с гранатовыми зернами или зеленью.
Мини-кростини с хумусом и запеченной свеклой
- Хлеб или багет, хумус, свекла, бальзамическая глазурь
- Вкуснота и цвет! Быстро, ярко и нарядно. Можно добавить микрозелень или фету сверху.
Тарталетки с сыром, зеленью и орехами
- Тарталетки, сыр фета или брынза, орехи, мед, мята
- Все смешать, выложить в тарталетки, украсить. Можно подать как десерт, если добавить больше меда.
5 напитков, которые украсят пасхальный стол
Домашний лимонад с базиликом
- Лимон, вода, сахар/мед, зеленый базилик, лед
- Яркий зелено-желтый цвет + аромат, как на Сицилии. Можно добавить немного газировки.
Ягодный морс с розмарином
- Черника/клюква, вода, мед, розмарин, вода, мед, розмарин
- Очень освежает. Подавать охлажденным в графине - выглядит элегантно.
Молочный коктейль с клубникой и бананом
- Молоко/растительное молоко, банан, клубника, ваниль
- Хорошо пить и детям, и взрослым. Можно сделать более густым - как десерт в стакане.
Имбирный чай с апельсином и мятой
- Имбирь, вода, апельсин, мята, мед
- Горячий или холодный. Аромат сразу ассоциируется с праздниками.
Сангрия без алкоголя
- Сок виноградный/вишневый, апельсин, лимон, яблоко, мята, газированная вода
- Эффектный, освежающий, идеальный для большой компании.
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При написании материала использованы источники: сайты с рецептами, советы кулинаров, фуд-блогеров.