Что готовить на Пасху без мяса: праздничное меню для вегетарианцев и не только

Праздничный стол на Пасху не обязательно должен быть мясным. Все больше украинцев ищут альтернативы: легкие, сезонные и полезные блюда без мяса, которые не уступают традиционным.

Что можно приготовить на праздничный стол и обойтись без традиционных мясных блюд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Предлагаем вам примерное меню для тех, кто хочет приятно удивить гостей или приготовить что-то совершенно новое. Не обязательно, чтобы вы или ваши гости были вегетарианцами, это меню подойдет для многих людей.

Закуски, которые выглядят празднично

Мини-корзинки из лаваша

(лаваш, крем-сыр, сладкий перец, огурец, авокадо, укроп)

Фаршированные шампиньоны

(шампиньоны, сливочный сыр, чеснок, петрушка, пармезан)

Рулетики из баклажанов с ореховой пастой

(баклажаны, грецкие орехи, чеснок, лимон)

Кростини с хумусом и свеклой

(багет, хумус, запеченная свекла, бальзамическая глазурь)

Основные блюда (теплые) без мяса

Киш со шпинатом и фетой

(основа из теста, начинка: шпинат, фета, яйца, сливки)

Запеченные кабачки с томатами и моцареллой (кабачки, помидоры, помидоры, моцарелла)

(кабачки, помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло)

Лазанья с овощами и соусом бешамель

(пласты для лазаньи, баклажаны, кабачки, морковь, соус бешамель, сыр)

Пирог с картофелем, грибами и карамелизированным луком

(тесто, картофель, грибы, лук, сметана, зелень) Салаты - универсальное блюдо без мяса на праздник (фото: Freepik.com)

Салаты, которые украсят любой стол

Весенний с апельсином и рукколой

(апельсин, руккола, миндаль, оливковое масло)

Классический "Оливье" в вегетарианском стиле

(картофель, морковь, яйца, огурцы, зеленый горошек, майонез)

Салат с киноа и запеченной тыквой

(киноа, тыква, мята, сыр, орешки)

Салат со свеклой, фетой и грецкими орехами

(печеная свекла, фета, орехи, зелень, оливковое масло)

Салат из нута, авокадо и зелени с лимонной заправкой

(нут, авокадо, петрушка, огурец, лимонный сок, масло)

Весенний салат из редиса и молодой капусты

(капуста, редис, зеленый лук, сметана/кефир, соль)

Салат из запеченных овощей с рукколой

(баклажаны, перец, помидоры, руккола, бальзамик) Разнообразные тарталетки без мяса - украсят ваш стол на Пасху (фото: freepik.com)

Супы/теплые закуски

Крем-суп из шампиньонов на кокосовом молоке

(шампиньоны, лук, чеснок, кокосовое молоко, перец)

Суп из цветной капусты с гренками

(цветная капуста, сливки, картофель, специи, гренки)

Тыквенный суп с имбирем и апельсином (тыквенный суп с имбирем и апельсином)

(тыква, имбирь, апельсиновый сок/цедра, морковь, лук)

Овощной бульон с лапшой и зеленью

(морковь, сельдерей, лук, вермишель, петрушка)

Закуски с яйцами (или без)

Фаршированные яйца с авокадо и горчицей

(яйца, авокадо, горчица, лимонный сок, зелень)

Яйца с хумусом и паприкой

(яйца, хумус, копченая паприка, укроп)

Мини-омлеты в тарталетках

(яйца, сыр, овощи, мини-тарталетки)

Сэндвичи с яичным паштетом и зеленью

(яйца, масло, горчица, зеленый лук, хлеб)

Блюда из творога/запеканки

Творожная запеканка с лимоном и ванилью

(творог, яйца, сахар, манка, ваниль, лимонная цедра)

Запеканка с творогом и шпинатом

(творог, шпинат, яйца, зелень, немного муки или манки)

Фета, запеченная с медом и травами

(сыр фета, мед, розмарин, орегано, фольга)

Сырники с изюмом (запеченные)

(творог, яйца, мука, изюм, ваниль) На Пасху можно приготовить очень много вкусных блюд без мяса (фото: freepik.com)

Выпечка/хлеб/снеки

Хлеб с орехами и розмарином

(пшеничная/ржаная мука, орехи, розмарин, дрожжи)

Пампушки с чесноком без дрожжей (мука, сода, сметана, сметана)

(мука, сода, сметана, чеснок, зелень)

Гриссини с сыром и травами (мука, сыр твердый, мука, сметана, чеснок, зелень)

(мука, сыр твердый, оливковое масло, специи)

Булочки с кунжутом или сыром

(дрожжевое тесто, кунжут/твердый сыр, желток)

Десерты

Морковный торт с крем-сыром (морковный торт)

(морковь, мука, орехи, яйца, крем-сыр, корица)

Пасха классическая (и с шоколадом или клюквой)

(мука, яйца, масло, изюм/шоколад/сухофрукты)

Яблочный штрудель с корицей

(тесто фило, яблоки, корица, сахар, изюм)

Овсяное печенье с бананом и орехами (овсянка, банан, мед, орехи, корица)

(овсянка, банан, мед, орехи, корица) Праздничный стол без мяса будет красивым, вкусным и насыщенным (фото: freepik.com)

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Мини-корзинки из лаваша с овощной начинкой

Лаваш, крем-сыр, сладкий перец, огурец, авокадо, укроп

Запекаешь несколько минут в форме для маффинов - и имеешь хрустящие корзинки с начинкой. Выглядят как ресторанная закуска.

Фаршированные шампиньоны с сыром и зеленью

Шампиньоны, сливочный сыр, чеснок, петрушка, пармезан

Начинка взбивается в крем, грибы запекаются 15 мин. Выглядит эффектно, особенно если сверху немного обжаренных орешков.

Рулетики из баклажанов с ореховой пастой

Баклажаны, грецкие орехи, чеснок, лимонный сок, специи

Быстро поджариваешь пластины баклажана, намазываешь пасту - и готово. Подавать с гранатовыми зернами или зеленью.

Мини-кростини с хумусом и запеченной свеклой

Хлеб или багет, хумус, свекла, бальзамическая глазурь

Вкуснота и цвет! Быстро, ярко и нарядно. Можно добавить микрозелень или фету сверху.

Тарталетки с сыром, зеленью и орехами

Тарталетки, сыр фета или брынза, орехи, мед, мята

Все смешать, выложить в тарталетки, украсить. Можно подать как десерт, если добавить больше меда.

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Домашний лимонад с базиликом

Лимон, вода, сахар/мед, зеленый базилик, лед

Яркий зелено-желтый цвет + аромат, как на Сицилии. Можно добавить немного газировки.

Ягодный морс с розмарином

Черника/клюква, вода, мед, розмарин, вода, мед, розмарин

Очень освежает. Подавать охлажденным в графине - выглядит элегантно.

Молочный коктейль с клубникой и бананом

Молоко/растительное молоко, банан, клубника, ваниль

Хорошо пить и детям, и взрослым. Можно сделать более густым - как десерт в стакане.

Имбирный чай с апельсином и мятой

Имбирь, вода, апельсин, мята, мед

Горячий или холодный. Аромат сразу ассоциируется с праздниками.

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