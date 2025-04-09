Як готували паску наші прабабусі: рецепт з газети 1913 року

Великодня паска - це дуже давня традиція і їх почали пекти дуже багато років тому. Хоч більшість рецептів не збереглася, існують старі записи, які підкажуть, як робили святкову випічку наші бабусі понад 100 років тому.

Як приготувати "царське" тісто для великодньої паски за рецептом з газети 1913 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Кулінарні витівки"

Що вам знадобиться:

Для опари:

Живі дріжджі - 30 г

Тепле молоко - 50 мл

Гаряче молоко - 200 мл

Борошно - 3 ст. ложки (з загальної кількості)

Жовтки - 4 шт.

Цукор - 150 г

Ванільний цукор - 10 г

Для тіста:

Борошно - 500 г

Сіль - 1 г

Цедра апельсина - 1 шт.

Мигдаль - 100 г (обсмажений та подрібнений)

М'яке вершкове масло - 100 г

Родзинки - 100 г

Яєчний жовток для змащування - 1 шт.

Як готувати паску за старовинним рецептом наших бабусь

У склянці розведіть дріжджі з теплим молоком, добре перемішайте і залиште набухати.

В миску просійте 3 столових ложки борошна, залийте їх гарячим молоком, перемішайте і залиште охолоджуватися.

В іншій посудині збийте жовтки з цукром та ванільним цукром - допоки маса не стане світлою. Цю масу вливайте до миски з борошном та молоком, добре перемішайте. Додайте масу з дріжджами та добре перемішайте лопаткою.

Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 1 годину. Коли на опарі з'явилися бульбашки - вона готова. Додайте сіль, цедру апельсина, подрібнений мигдаль та добре перемішайте.

Борошно просійте у два етапи, перемішуйте лопаткою. Далі - замішуємо тісто руками й додаємо м'яке вершкове масло. На вимішування має приблизно піти 20-30 хвилин.

Якщо тісто чіпляється до рук, додайте трошки олії та вимішуйте далі. Потім додайте у тісто промиті та підсушені родзинки.

Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником та залиште в теплому місці ще на 1,5-2 години.

Готове тісто розділіть на 3 частини та сформуйте кульки. Заховайте усі родзинки всередину тіста. Викладайте у паперові формочки діаметром 14 см - до половини форми. Залиште у теплому місці ще 1,5 години.

Збийте жовток та змастіть паски. Розігрійте духовку до 175 градусів та випікайте паски приблизно 30 хвилин.

Охолоджуйте паски прямо у формі.