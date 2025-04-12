Топ-5 десертів на Великдень, якщо паска вже набридла: смачно й не банально
Великдень - час не лише святкувань, але й смачних страв. Якщо традиційна паска вже набридла, і ви хочете здивувати гостей новими десертами, ось п’ять оригінальних варіантів, які додадуть різноманіття вашому святковому столу.
Які 5 смачних десертів можна приготувати на Великдень та вразити гостей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Морквяний кекс з кремом
Морквяний кекс - смачний та корисний десерт, який подарує нові смакові відтінки, при цьому залишаючись досить традиційним для святкового столу.
Що вам знадобиться:
- 2 моркви
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 200 г борошна
- 100 мл олії
- 1 ч. ложка розпушувача
- 1 ч. ложка кориці
Приготування:
Натерти моркву на дрібній тертці.
Збити яйця з цукром і олією до пишної маси.
Додати моркву, борошно, розпушувач і корицю, перемішати.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35-40 хвилин.
Поради:
Не забудьте перевірити готовність кексу дерев’яною паличкою - вона повинна бути сухою після проколу.
Лимонний чизкейк
Цей десерт поєднує ніжну текстуру та кислу нотку лимона, ідеально підходить для тих, хто шукає легкий і свіжий смак у великодніх страв.
Що вам знадобиться:
- 200 г печива
- 100 г масла
- 500 г сиру рикоти
- 200 г сметани
- 150 г цукру
- 3 яйця
- Сік та цедра 1 лимона
Приготування:
Печиво подрібнити та змішати з розтопленим маслом.
Викласти в форму для випікання та ущільнити.
Для начинки збити сир з цукром, додати яйця, сметану, лимонний сік і цедру.
Випікати при 170 градусах 50 хвилин. Охолодити та подавати з ягодами.
Поради:
Чизкейк можна подавати з ягідним соусом або свіжими фруктами, щоб додати легкості та кольору.
Медові мафіни
Цей десерт зі смаком меду та прянощів - ідеальна альтернатива традиційним тортам і паскам, не менш смачна та оригінальна.
Що вам знадобиться
- 200 г борошна
- 2 яйця
- 150 г меду
- 100 г масла
- 1 ч. ложка розпушувача
- 100 мл молока
Приготування:
Змішати всі інгредієнти до однорідної маси.
Розподілити суміш по формах для мафінів.
Випікати при 180 градусах близько 20-25 хвилин.
Поради:
Щоб мафіни вийшли більш ніжними, не перебільшуйте з часом випікання - перевірте готовність зубочисткою.
Масляні пряники з глазур’ю
Пряники - це не тільки традиційний десерт, але й чудова можливість для творчості, особливо якщо прикрасити їх смачною і яскравою глазур’ю.
Що вам знадобиться:
- 250 г борошна
- 100 г масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 1 ч. ложка кориці
- 1 ч. ложка розпушувача
Для глазурі:
- 1 білок
- 100 г цукрової пудри
Приготування:
Змішати всі інгредієнти до утворення тіста.
Розкачати тісто і вирізати форми.
Випікати при 180 градусах 10-15 хвилин.
Для глазурі збити білок з пудрою і прикрасити пряники після охолодження.
Поради:
Використовуйте різнокольорову глазур для яскравих та весняних пряників, а також додайте невеликі елементи декору (наприклад, посипку чи драже).
Панна котта з ягідним соусом
Цей італійський десерт - неймовірно ніжний, з легкою текстурою та свіжим смаком. Ідеально поєднується з ягодами або фруктами, додаючи святковому столу вишуканості.
Що вам знадобиться
- 500 мл вершків
- 100 мл молока
- 100 г цукру
- 1 ч. ложка ванільного цукру
- 10 г желатину
- 200 г ягід (малина, полуниця)
Приготування:
Розчинити желатин в молоці.
Змішати вершки, молоко, цукор і ваніль, довести до кипіння, але не варити.
Додати розчинений желатин, перемішати та влити у форми.
Охолоджувати в холодильнику не менше 4 годин.
Ягідний соус: подрібнити ягоди з цукром і прикрасити десерт перед подачею.
Поради:
Щоб панна котта вийшла більш кремовою, використовуйте жирні вершки (не менше 30%).