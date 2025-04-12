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Топ-5 десертів на Великдень, якщо паска вже набридла: смачно й не банально

Субота 12 квітня 2025 07:41
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Топ-5 десертів на Великдень, якщо паска вже набридла: смачно й не банально 5 найсмачніших десертів, які варто приготувати на Великдень (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великдень - час не лише святкувань, але й смачних страв. Якщо традиційна паска вже набридла, і ви хочете здивувати гостей новими десертами, ось п’ять оригінальних варіантів, які додадуть різноманіття вашому святковому столу.

Які 5 смачних десертів можна приготувати на Великдень та вразити гостей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Морквяний кекс з кремом

Морквяний кекс - смачний та корисний десерт, який подарує нові смакові відтінки, при цьому залишаючись досить традиційним для святкового столу.

Що вам знадобиться:

  • 2 моркви
  • 2 яйця
  • 200 г цукру
  • 200 г борошна
  • 100 мл олії
  • 1 ч. ложка розпушувача
  • 1 ч. ложка кориці

Приготування:

Натерти моркву на дрібній тертці.

Збити яйця з цукром і олією до пишної маси.

Додати моркву, борошно, розпушувач і корицю, перемішати.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35-40 хвилин.

Поради:

Не забудьте перевірити готовність кексу дерев’яною паличкою - вона повинна бути сухою після проколу.

Лимонний чизкейк

Цей десерт поєднує ніжну текстуру та кислу нотку лимона, ідеально підходить для тих, хто шукає легкий і свіжий смак у великодніх страв.

Що вам знадобиться:

  • 200 г печива
  • 100 г масла
  • 500 г сиру рикоти
  • 200 г сметани
  • 150 г цукру
  • 3 яйця
  • Сік та цедра 1 лимона

Приготування:

Печиво подрібнити та змішати з розтопленим маслом.

Викласти в форму для випікання та ущільнити.

Для начинки збити сир з цукром, додати яйця, сметану, лимонний сік і цедру.

Випікати при 170 градусах 50 хвилин. Охолодити та подавати з ягодами.

Поради:

Чизкейк можна подавати з ягідним соусом або свіжими фруктами, щоб додати легкості та кольору.

Медові мафіни

Цей десерт зі смаком меду та прянощів - ідеальна альтернатива традиційним тортам і паскам, не менш смачна та оригінальна.

Що вам знадобиться

  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • 150 г меду
  • 100 г масла
  • 1 ч. ложка розпушувача
  • 100 мл молока

Приготування:

Змішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Розподілити суміш по формах для мафінів.

Випікати при 180 градусах близько 20-25 хвилин.

Поради:

Щоб мафіни вийшли більш ніжними, не перебільшуйте з часом випікання - перевірте готовність зубочисткою.

Масляні пряники з глазур’ю

Пряники - це не тільки традиційний десерт, але й чудова можливість для творчості, особливо якщо прикрасити їх смачною і яскравою глазур’ю.

Що вам знадобиться:

  • 250 г борошна
  • 100 г масла
  • 100 г цукру
  • 1 яйце
  • 1 ч. ложка кориці
  • 1 ч. ложка розпушувача

Для глазурі:

  • 1 білок
  • 100 г цукрової пудри

Приготування:

Змішати всі інгредієнти до утворення тіста.

Розкачати тісто і вирізати форми.

Випікати при 180 градусах 10-15 хвилин.

Для глазурі збити білок з пудрою і прикрасити пряники після охолодження.

Поради:

Використовуйте різнокольорову глазур для яскравих та весняних пряників, а також додайте невеликі елементи декору (наприклад, посипку чи драже).

Панна котта з ягідним соусом

Цей італійський десерт - неймовірно ніжний, з легкою текстурою та свіжим смаком. Ідеально поєднується з ягодами або фруктами, додаючи святковому столу вишуканості.

Що вам знадобиться

  • 500 мл вершків
  • 100 мл молока
  • 100 г цукру
  • 1 ч. ложка ванільного цукру
  • 10 г желатину
  • 200 г ягід (малина, полуниця)

Приготування:

Розчинити желатин в молоці.

Змішати вершки, молоко, цукор і ваніль, довести до кипіння, але не варити.

Додати розчинений желатин, перемішати та влити у форми.

Охолоджувати в холодильнику не менше 4 годин.

Ягідний соус: подрібнити ягоди з цукром і прикрасити десерт перед подачею.

Поради:

Щоб панна котта вийшла більш кремовою, використовуйте жирні вершки (не менше 30%).

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