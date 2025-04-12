Топ-5 десертів на Великдень, якщо паска вже набридла: смачно й не банально

Великдень - час не лише святкувань, але й смачних страв. Якщо традиційна паска вже набридла, і ви хочете здивувати гостей новими десертами, ось п’ять оригінальних варіантів, які додадуть різноманіття вашому святковому столу.

Які 5 смачних десертів можна приготувати на Великдень та вразити гостей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Морквяний кекс з кремом

Морквяний кекс - смачний та корисний десерт, який подарує нові смакові відтінки, при цьому залишаючись досить традиційним для святкового столу.

Що вам знадобиться:

2 моркви

2 яйця

200 г цукру

200 г борошна

100 мл олії

1 ч. ложка розпушувача

1 ч. ложка кориці

Приготування:

Натерти моркву на дрібній тертці.

Збити яйця з цукром і олією до пишної маси.

Додати моркву, борошно, розпушувач і корицю, перемішати.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35-40 хвилин.

Поради:

Не забудьте перевірити готовність кексу дерев’яною паличкою - вона повинна бути сухою після проколу.

Лимонний чизкейк

Цей десерт поєднує ніжну текстуру та кислу нотку лимона, ідеально підходить для тих, хто шукає легкий і свіжий смак у великодніх страв.

Що вам знадобиться:

200 г печива

100 г масла

500 г сиру рикоти

200 г сметани

150 г цукру

3 яйця

Сік та цедра 1 лимона

Приготування:

Печиво подрібнити та змішати з розтопленим маслом.

Викласти в форму для випікання та ущільнити.

Для начинки збити сир з цукром, додати яйця, сметану, лимонний сік і цедру.

Випікати при 170 градусах 50 хвилин. Охолодити та подавати з ягодами.

Поради:

Чизкейк можна подавати з ягідним соусом або свіжими фруктами, щоб додати легкості та кольору.

Медові мафіни

Цей десерт зі смаком меду та прянощів - ідеальна альтернатива традиційним тортам і паскам, не менш смачна та оригінальна.

Що вам знадобиться

200 г борошна

2 яйця

150 г меду

100 г масла

1 ч. ложка розпушувача

100 мл молока

Приготування:

Змішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Розподілити суміш по формах для мафінів.

Випікати при 180 градусах близько 20-25 хвилин.

Поради:

Щоб мафіни вийшли більш ніжними, не перебільшуйте з часом випікання - перевірте готовність зубочисткою.

Масляні пряники з глазур’ю

Пряники - це не тільки традиційний десерт, але й чудова можливість для творчості, особливо якщо прикрасити їх смачною і яскравою глазур’ю.

Що вам знадобиться:

250 г борошна

100 г масла

100 г цукру

1 яйце

1 ч. ложка кориці

1 ч. ложка розпушувача

Для глазурі:

1 білок

100 г цукрової пудри

Приготування:

Змішати всі інгредієнти до утворення тіста.

Розкачати тісто і вирізати форми.

Випікати при 180 градусах 10-15 хвилин.

Для глазурі збити білок з пудрою і прикрасити пряники після охолодження.

Поради:

Використовуйте різнокольорову глазур для яскравих та весняних пряників, а також додайте невеликі елементи декору (наприклад, посипку чи драже).

Панна котта з ягідним соусом

Цей італійський десерт - неймовірно ніжний, з легкою текстурою та свіжим смаком. Ідеально поєднується з ягодами або фруктами, додаючи святковому столу вишуканості.

Що вам знадобиться

500 мл вершків

100 мл молока

100 г цукру

1 ч. ложка ванільного цукру

10 г желатину

200 г ягід (малина, полуниця)

Приготування:

Розчинити желатин в молоці.

Змішати вершки, молоко, цукор і ваніль, довести до кипіння, але не варити.

Додати розчинений желатин, перемішати та влити у форми.

Охолоджувати в холодильнику не менше 4 годин.

Ягідний соус: подрібнити ягоди з цукром і прикрасити десерт перед подачею.

Поради:

Щоб панна котта вийшла більш кремовою, використовуйте жирні вершки (не менше 30%).