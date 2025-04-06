Що приготувати дітям на Великдень: смачні та корисні рецепти без зайвого цукру
На Великдень хочеться пригостити дітей чимось особливим - але при цьому не перетворювати свято на цукровий вибух. Якщо ви шукаєте корисні й смачні рецепти для маленьких гурманів - ця добірка саме для вас.
Що приготувати дітям на Великдень без цукру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Морквяні мафіни без цукру
Інгредієнти:
- 1 склянка тертої моркви
- 1 стиглий банан
- 2 яйця
- 1/3 склянки олії (або грецького йогурту)
- 1 ч. ложка розпушувача
- 1 склянка борошна (можна половину замінити вівсяним)
- Кориця, ваніль - за бажанням
Приготування:
Змішайте банан, яйця, олію - збийте.
Додайте моркву, сухі інгредієнти, спеції.
Розкладіть у формочки.
Випікайте 20 хвилин при 180 градусах
Сирна паска з медом (без випікання)
Інгредієнти:
- 500 г кисломолочного сиру (перетертого)
- 2-3 ст. ложки меду
- 50 г родзинок або кураги (замочити й дрібно порізати)
- 50 г вершкового масла (розм’якшеного)
- 1 ч. ложка ванільного екстракту
- Трохи цедри лимона - за бажанням
Приготування:
Перетріть сир, додайте мед, масло, ваніль.
Додайте сухофрукти, перемішайте.
Викладіть у форму (вистелену марлею), накрийте, поставте в холодильник на 8 годин.
Перед подачею прикрасьте фруктами.
Вівсяне печиво з бананом
Інгредієнти:
- 1 банан
- 1 склянка вівсяних пластівців
- 1/3 склянки родзинок або кураги
- Кориця - за бажанням
Приготування:
Розімніть банан, додайте вівсянку й сухофрукти.
Сформуйте печиво (можна руками або ложкою).
Випікайте 15 хвилин при 180 градусах.
Порада: якщо тісто дуже рідке - додайте ще трохи вівсянки, якщо сухе - ложку йогурту.
Желейні яйця з соку (натуральний десерт)
Інгредієнти:
- 400 мл натурального соку (апельсиновий, яблучний або ягідний)
- 2 ст. ложки желатину
- Силіконові формочки у формі яєць чи квіточок
Приготування:
Замочіть желатин у 100 мл соку, дайте набрякнути.
Нагрійте решту соку, додайте желатин і розмішайте (не кип’ятити).
Розлийте по формах, поставте в холодильник на 2-3 години.
Можна комбінувати шари різних соків для барвистого ефекту.
Великодній салат для дітей (з йогуртовою заправкою)
Інгредієнти:
- 1 відварене яйце
- 100 г курячого філе (вареного або запеченого)
- 1/2 огірка
- 1 ст. ложки натурального йогурту
- Щіпка солі (за бажанням)
- Листя салату для подачі
Приготування:
Наріжте всі інгредієнти кубиками.
Змішайте з йогуртом.
Сформуйте у вигляді "гніздечка"- можна посипати тертим яйцем зверху або оформити як курчатко.
@_dianadomovich Желейки - 200 мл улюбленого соку - 1 ст л желатину До соку всипати желатин перемішати та відправити на вогонь до повного розчинення ( не кипятити ) Розлити по формочках і відправити у холодне місце або холодильник до повного застигання . #рекомендації #рекомендаціїукраїна #рецепт #готую #їжа #желейки #рецептиукраїнською #готуємовдома #десерт оригінальний звук - Діана Домович
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Під час написання матеріалу використані джерела: Healthy Little Foodies, Wholesome Child, Baby Foode, відео від кулінарних блогерів на YouTube