Що приготувати дітям на Великдень: смачні та корисні рецепти без зайвого цукру

Які 5 простих страв без цукру можна приготувати для дітей на Великдень (фото: freepik.com)

На Великдень хочеться пригостити дітей чимось особливим - але при цьому не перетворювати свято на цукровий вибух. Якщо ви шукаєте корисні й смачні рецепти для маленьких гурманів - ця добірка саме для вас.

Що приготувати дітям на Великдень без цукру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).