Що буде, якщо їсти полуницю протягом двох тижнів: відповідь вас здивує

Зараз є чудова можливість покуштувати свіжу полуницю, оскільки її сезон в розпалі. Ця ягода не лише радує чудовим смаком, але й дуже корисна для здоров'я.

Про те, що буде, якщо їсти полуницю протягом 2 тижнів, розповіла нутриціолог Ксенія Шатрова у своєму Instagram.

Що буде, якщо їсти полуницю протягом 2 тижнів

Користь для шкіри обличчя

За словами нутриціолога, полуниця містить цілий коктейль вітамінів: мідь, цинк, особливо, вітамін С, який бере участь майже в усіх процесах нашого організму, що необхідний для вироблення власного колагену.

За цей період споживання полуниці ви помітите, як покращиться стан шкіри обличчя. Вона стане більш сяючою та матиме свіжий вигляд.

Користь для шлунково-кишкового тракту

Також споживання цієї корисної ягоди сприяє прискоренню метаболізму та налагодженню роботи кишківника. До цього ж полуниця допомагає комфортному травленню, що знижує ризик закрепів. Ви помітите, як через тижні покращиться самопочуття.

Запобігання запальним процесам в організмі

Полуниця - це ягода, яка містить величезну кількість поліфенолів - хімічних сполук, які допомагають знижувати запальні процеси по всьому організму.

Також ягода сприяє адекватній реакції імунної системи на подразники, завдяки чому знижується ризик підхопити вірусне захворювання.

Цікаві факти про полуницю