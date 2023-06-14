Найпростіші рецепти консервування полуниці: вам ці способи точно сподобаються
Сезон полуниці в Україні у самому розпалі, а отже, настав час її заготувати на зиму. Улюблена ягода до кінця червня вже закінчиться, а насолодитися нею на увесь рік вперед дуже складно. Закрити на зиму пару баночок літньої полуниці можна за допомогою найпростіших і найлегших рецептів.
Які рецепти консервації полуниці вам точно сподобаються - читайте в матеріалі Styler нижче.
Полуниця у власному соку
- Полуниця - 1 кг
- Цукор - 300 г
- Лимонна кислота - 2 щіпки або сік лимона - 2 ч. ложки
Візьміть стиглу полуницю, середнього розміру. Помийте, переберіть, заберіть листочки. У велику каструлю і налийте холодну воду. Акуратно пересипте полуницю і залиште на пару хвилин, щоб весь бруд і пил осів на дно. Потім промийте під струменем води кожну ягідку.
На дно миски насипте трохи цукру, потім шар полуниці. Складайте так, щоб останнім був шар цукру. Накрийте кришкою посуд і залиште на 6-8 годин (можна на ніч). Чи не перемішуйте.
Простерилізуйте банки. Розкладіть по банкам ягоди - утрамбовувати не потрібно, але розкладіть до верху. Потім залийте соком, що полуниця пустила за ніч. Зверху в кожну банку насипте щіпкою лимонної кислоти або налийте лимонний сік - по одній ложці.
Готові банки простерилізуйте. Закупорте кришками, переверніть ногами вгору та укутайте в рушник. Залишіть остигати. Потім поставте банки у темне прохолодне місце.
Полуниця з цукром
- Полуниця - 1 кг
- Цукор - 1 кг
Полуницю потрібно помити, очистити від листочків і ретельно перевірити кожну ягідку – щоб не було псування. Миску та всі інструменти обдайте окропом – тут потрібна повна стерильність. Вам знадобиться міксер або занурювальний блендер.
Простерилізуйте банки та кришки. Полуницю подрібнюємо блендером. Висипаємо 900 г цукру. Ретельно перемішуємо. Розкладаємо по банкам. Цукор, що залишився, викладаємо в банки тонким шаром. Закручуємо банки кришками та відправляємо в холодильник.
Полуничне пюре без цукру
Цей рецепт підходить для перестиглої, м'ятої або дуже великої полуниці. Приготуйте пластикові контейнери або пакети для заморожування.
Полуницю ретельно миємо, видаляємо листочки. Відправляємо в глибоку миску та подрібнюємо. Можна використовувати звичайну товкачик для пюре. Готове пюре розлийте по контейнерах чи пакетах. Закрийте та відправте в морозилку. Таке пюре взимку можна додавати до коктейлів, морозива, використовувати як начинку або доповнення до чаю.
Полуничне варення
- Полуниця - 1 кг
- Цукор - 1,2 кг
- Лимонна кислота
Полуницю добре промийте, заберіть листочки, переберіть і видаліть усі зіпсовані ягоди.
Розімніть полуницю в неоднорідну масу зі шматочками. Додайте цукор і добре перемішайте. Вологи багато, тому цукор швидко розчинятиметься. Варити джем потрібно невеликими порціями – по одній склянці. Виливаєте у каструлю та ставите на вогонь.
Доводьте до кипіння, помішує, варіть до потрібної консистенції (від 5 до 15 хвилин). Простерилізуйте банки. На дно банки помістіть 2-3 кристали лимонної кислоти, влийте джем і прикрийте кришкою. І так повторіть з усією масою та банками.
Потім герметично закрийте банки та переверніть. Залишіть остигати, а потім поставте в сухе та прохолодне місце.
Полуничне варення
- Полуниця - 2,5 кг
- Цукор - 2,5 кг
- Лимон (сік) – 1шт або розчин лимонної кислоти – 2 ч. ложки.
Полуницю миємо, перебираємо, прибираємо листочки. У посуд для варіння варення насипаємо половину цукру. Рівним шаром викладаємо полуницю. Засипаємо зверху цукром, що залишився. І залишаємо на добу, щоби ягоди дали сік.
Потім ставимо каструлю на вогонь і піднімаючи цукор з дна, доводимо суміш до кипіння, вимикаємо і знімаємо піну. Потім знову залишаємо на добу.
Далі знову ставимо на вогонь і щоб варення не зацукрилося і не скисло, додаємо сік лимона або розчин лимонної кислоти (2 ч. ложки кислоти на 2 ч. ложки теплої води).
Варення доводимо до кипіння та варимо на маленькому вогні до готовності, періодично знімаємо пінку. Перевіряємо готовність на тарілці - наливаємо дві смужки і якщо вони не розтікаються - варення готове.
Даємо варенню охолонути, розливаємо в чисті та сухі банки, закриваємо. Зберігати у темному та прохолодному місці.
До речі, раніше ми розповідали рецепт варення із полуниці за 5 хвилин.
А ще писали про те, які фрукти, овочі та ягоди можна заготовити на зиму у червні.