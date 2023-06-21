Что будет, если есть клубнику в течение двух недель: ответ вас удивит

Сейчас есть отличная возможность отведать свежую клубнику, поскольку ее сезон в разгаре. Эта ягода не только радует своим вкусом, но и очень полезна для здоровья.

О том, что будет, если есть клубнику в течение 2 недель, рассказала нутрициолог Ксения Шатрова в своем Instagram.

Что будет, если есть клубнику в течение 2 недель

Польза для кожи лица

По словам нутрициолога, клубника содержит целый коктейль витаминов: медь, цинк, особенно витамин С, который участвует почти во всех процессах нашего организма, который необходим для выработки собственного коллагена.

За этот период употребления клубники вы заметите, как улучшится состояние кожи лица. Она станет более сияющей и будет выглядеть свежее.

Польза для желудочно-кишечного тракта

Также потребление этой полезной ягоды способствует ускорению метаболизма и налаживанию работы кишечника. К тому же клубника помогает комфортному пищеварению, что снижает риск запоров. Вы заметите, как через 2 недели улучшится самочувствие.

Предотвращение воспалительных процессов в организме

Клубника - это ягода, содержащая огромное количество полифенолов - химических соединений, которые помогают снижать воспалительные процессы по всему организму.

Также ягода способствует адекватной реакции иммунной системы на раздражители, благодаря чему снижается риск подхватить вирусное заболевание.

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