Діяти треба швидко: які засоби допоможуть позбутися плям полуниці на одязі

Свіжа, соковита та солодка полуниця може не тільки порадувати смаком, але й залишити на одязі плями, що важко виводяться. Такі плями дуже важко видалити з одягу, тому діяти треба швидко та обережно.

Як просто вивести плями від полуниці з одягу - читайте на Styler нижче .

Окріп

Якщо пляма від полуниці свіжа, то її простіше вивести. Достатньо налити на забруднену ділянку одягу окропом.

Категорично не можна видаляти пляму від ягід за допомогою мила. Це лише погіршить ситуацію і пляма ще більше закріпиться на тканині.

Щоб позбутися плям від полуниці чи вишні, треба закип'ятити чайник, натягнути виріб з плямою над глибокою мискою і полити одяг окропом.

Сіль

Від свіжої ягідної плями можна позбутися за допомогою солі. Для цього треба змішати сіль з водою так, щоб вийшла каша.

Після цього у суміші потрібно замочити тканину. Сліди від солі промити мильним розчином і випрати одяг в теплій воді.

Лимонна кислота

Позбутися плям на одязі допоможе розчин з лимонної кислоти. Потрібно у склянку води додати у 1 ч. л. лимонної кислоти.

Після цього необхідно замочити в склянці забруднену ділянку і зачекати 20 хвилин. Якщо пляма повністю не зникне, повторити процедуру.

Гліцерин

Для видалення плям від полуниці на кольоровому одязі, потрібно використати гліцерин.

40 г гліцерину треба нанести на місце забруднення і почекати 2 год. Після цього випрати одяг у теплій воді.

Як вибрати і зберігати полуницю

Щоб вибрати хорошу полуницю, варто звертати увагу на колір плоду і запах. Ягода не повинна бути занадто темною і повинна мати виражений приємний аромат.

Хвостики не мають легко відриватися, адже тоді ягода переспіла.

Зберігати полуницю можна в холодильнику не більше трьох днів після збору.

Окрім того, не варто мити полуницю заздалегідь. Ягоди краще мити відразу перед вживанням. Якщо купили вже помиту полуницю, покладіть між ягодами паперові серветки.

У морозильній камері полуницю можна зберігати 12 місяців. Для цього добре підходять контейнери з пластмаси або товстого скла. Не заповнюйте контейнер полуницею повністю, оскільки ягоди збільшаться при замерзанні.