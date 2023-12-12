Ще один міф спростовано. Вчені довели, що ходьба для схуднення не працює

Згідно з дослідженням, яке відштовхувалося від "загальновідомого факту", що здійснюючи 10 000 кроків на день можна схуднути, цей спосіб виявився неефективним для схуднення і не запобігає набору ваги.

Вчені провели експеримент, у якому взяли участь понад 120 студентів коледжу. Протягом шести місяців навчання вони цілодобово носили крокоміри та робили 10 000, 12 500 або 15 000 кроків щодня. А вчені в той час відстежували їхню кількість калорій та вагу.

До кінця дослідження середній пробіг у групі "10 000" склав 11 066 кроків, в групі "12 000" - 13 638 кроків, в групі "15 000" - 14 557 кроків на день. Виявилося, що всі учасники набирали вагу (в середньому 1,5 кг) навіть якщо проходили понад 15 000 кроків на день на помірно харчувалися.

"Вправи самі по собі не завжди є найбільш ефективним способом схуднути. Відстеження кроків може підвищити фізичну активність, але наше дослідження показало, що це не призведе до підтримки ваги або її втрати", - зазначив професор практичних наук та провідний автор дослідження Брюс Бейлі.

Попри те, що збільшення активності не допомогає схуднути, ходьба справила позитивний вплив на емоційний стан студентів та ступінь їх здоров'я. Студенти стали менше сидіти та більше рухатися. У середньому сидячий час скоротився на 77 хвилин на день.

"Найбільшою перевагою стало зменшення часу сидячого способу життя. Навіть якщо це не заважає набирати вагу, ходьба краще сидіння на місці", - кажуть вчені.