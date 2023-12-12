Еще один миф опровергнут. Ученые доказали, что ходьба для похудения не работает

Согласно исследованию, которое отталкивалось от "общеизвестного факта", что совершая 10 000 шагов в день можно похудеть, этот способ оказался неэффективным для похудения и не предотвращает набор веса.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 120 студентов колледжа. В течение шести месяцев обучения они круглосуточно носили шагомеры и делали 10 000, 12 500 или 15 000 шагов каждый день. Ученые в то время отслеживали их количество калорий и вес.

К концу исследования средний пробег в группе "10 000" составил 11 066 шагов, в группе "12 000" - 13 638 шагов, в группе "15 000" - 14 557 шагов в день. Оказалось, что все участники набирали вес (в среднем 1,5 кг), даже если проходили более 15 000 шагов в день на умеренно питавшиеся.

"Упражнения сами по себе не всегда являются наиболее эффективным способом похудеть. Отслеживание шагов может повысить физическую активность, но наше исследование показало, что это не приведет к поддержанию веса или его потере", - отметил профессор практических наук и ведущий автор исследования Брюс Бейли.

Несмотря на то, что увеличение активности не помогает похудеть, ходьба оказала положительное влияние на эмоциональное состояние студентов и степень их здоровья. Студенты стали меньше сидеть и больше двигаться. В среднем сидячее время сократилось на 77 минут в день.

"Самым большим преимуществом стало уменьшение времени сидячего образа жизни. Даже если это не мешает набирать вес, ходьба лучше сиденья на месте", - говорят ученые.