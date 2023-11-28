Скільки потрібно вправ, щоб компенсувати день сидячої роботи

Проводити багато часу у сидячому положенні дуже шкідливо. Але, на жаль, більшість робочого часу ми проводимо саме так. Щоб компенсувати такий спосіб життя, потрібно виконувати достатньо фізичних вправ щодня.

Скільки ж потрібно робити вправ, щоб компенсувати день сидячої роботи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Science alert.

За даними багатьох досліджень, для компенсації сидячого робочого дня необхідно щодня тренуватися в інтенсивному режимі не менше 30-40 хвилин. При цьому вправи повинні призводити до потовиділення.

До 40 хвилин фізичної активності помірної та високої інтенсивності щодня - це приблизно та кількість, яка збалансує 10 годин сидіння на місці. Хоча в цьому випадку, будь-яка кількість вправ або навіть просто вставання і рух будуть приносити користь.

Дослідження було засноване на матаналізі, опублікованому у 2020 році, в якому проводилося вивчення попередніх досліджень, у яких взяли участь загалом близько 45 тисяч осіб у чотирьох країнах світу, які мали ту чи іншу форму фітнес-трекерів.

Аналіз показав, що ризик смерті серед людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, зростає в міру того, як час, що витрачається на фізичну активність середньої та високої інтенсивності, скорочується.

"В активних людей, які виконують близько 30-40 хвилин фізичної активності помірної та високої інтенсивності, зв'язок між високою тривалістю сидячого способу життя та ризиком смерті суттєво не відрізняється від тих, хто проводить мало часу у сидячому положенні", - зазначають вчені.

Іншими словами, заняття деякими досить інтенсивними видами діяльності - їзда на велосипеді, швидка ходьба, робота в саду - можуть знизити ризик ранньої смерті до того рівня, який був би, якби ви не робили всього цього, сидячи без діла, але при цьому займалися півгодини на день фізичними вправами.

"Як підкреслюється в цих рекомендаціях, будь-яка фізична активність має значення, і будь-яка її кількість краща, ніж її відсутність. Люди, як і раніше, можуть захистити своє здоров'я та компенсувати наслідки відсутності фізичної активності", - підкреслює дослідник фізичної активності та здоров'я населення Еммануель Стаматакіс з Сіднейського університету в Австралії.

Дослідження, засноване на фітнес-трекерах, загалом відповідає рекомендаціям ВООЗ 2020 року, які рекомендують 150-300 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або 75-150 хвилин інтенсивної фізичної активності щотижня для боротьби з малорухливою поведінкою.

Підйом сходами замість ліфта, ігри з дітьми та домашніми тваринами, заняття йогою або танцями, виконання домашніх справ, ходьба та їзда на велосипеді - все це розглядається як способи, за допомогою яких люди можуть бути активнішими.

Дослідники відзначають, що якщо вам одразу не вдається виділити 35-40 хвилин, то почніть з малого.