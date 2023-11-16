Прибирання в домі замінює годину тренування у спортзалі: які вправи допоможуть тримати фігуру у формі

Звичайне прибирання в будинку чи квартирі може замінити годинне тренування у спортзалі помірної інтенсивності. Для цього варто використовувати спеціальні техніки виконання збирання, які допомагають спалити калорії та зміцнити різні групи м'язів.

Які саме види та способи збирання допоможуть вам тримати фігуру у формі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на поради доктора Дастона Морріса для Washington Post.

Як схуднути за допомогою прибирання

Професор зі зміцнення здоров'я та здорової поведінки в Університеті інтегративного здоров'я Мериленду Дастон Морріс стверджує, що прибирання в домі допомагає спалити калорії та зміцнити м'язи по всьому тілу анітрохи не гірше за тренування у спортзалі.

Годинне тренування помірної інтенсивності (наприклад, швидка ходьба або виконання силових вправ) дозволяє витратити в середньому 300-400 калорій. Але таку ж кількість енергії можна спалити й під час звичайного прибирання у будинку.

Існує два способи, які перетворять звичайну домашню рутину на тренування. Перший - додати рухи - наприклад, випади чи присідання. Другий - більш усвідомлено підходити до виконання домашніх справ та докладати до них більше фізичних зусиль.

Якщо ви використовуєте прибирання будинку як спосіб збільшити рух і фізичну активність, займайтеся нею 20-30 хвилин щодня. В один день зосередьтеся на пранні та витиранні пилюки, на наступний - на прибиранні ванної, в інші дні - на прибиранні пилососом та замітанні", – рекомендує фахівець.

Які вправи потрібно виконувати

Витираємо пил. Експерти рекомендують починати збирання з витирання пилу. Якщо це робити протягом пів години, це спалює в середньому 80 калорій. Такі вправи залучають плечі та руки, особливо при збиранні у важкодоступних місцях або високо.

Якщо хочете ускладнити завдання, додайте випади чи присідання під час переміщення кімнатою. За кожну хвилину присідань ви спалюєте приблизно 8 калорій, тому за 10 хвилин можна витратити 80 калорій. Ви можете додати підйоми ніг у сторони, одночасно протираючи високі полиці.

Миємо плитку у ванній. Протягом пів години цей вид прибирання спалить цілих 100 калорій і задіє м'язи кистей, рук та плечей. Також можна додати присідання та підйоми на носочки стоячи, а утримання у присіданнях дадуть вам додаткове навантаження.

Прибирання кухні. Миття посуду може витратити приблизно 105-160 калорій за пів години. Переміщення важкого посуду, миття підлоги - тренує верхню частину тіла. Можна додати віджимання під нахилом, спираючись на стільницю. До речі, спиратися на високу поверхню і віджиматися значно легше, ніж зазвичай від підлоги.

Прання. Це чудовий спосіб змусити ваше серце битися частіше. Ви можете використовувати віджимання під час складання одягу - на ліжко або диван, щоб отримати нахил. Можна робити по 5 віджимань між кожними п'ятьма складеними предметами одягу.

Прання дозволяє спалити 50 калорій за пів години за рахунок таких дій, як присідання при завантаженні та розвантаженні пральної машини та сушарки, транспортування білизни по будинку та розкладання одягу.

Миття підлоги. Це ще одне додаткове міні-тренування. Пилосос задіює основні м'язи та дозволяє спалити 80 калорій за пів години. Руки та плечі також будуть задіяні. Зміна положення рук на пилососі, швабрі або мітлі означатиме, що ви впливаєте на різні групи м'язів.

Прибирання у кімнатах. Переміщення більших предметів, таких як дивани, ліжка та журнальні столики, не тільки задіюють біцепси, трицепси, груди та спину, але допоможе вам не пропустити жодної порошинки.