Шансы есть: Анастасии Заворотнюк назначили новое лечение

Анастасия Заворотнюк, которая проходит на данный момент реабилитацию в частной клинике под Москвой, имеет все шансы на выздоровление. Врач-онколог рассказал, какое лечение назначили артистке и объяснил, как она сейчас справляется со своей болезнью. Об этом пишут российские СМИ.

Врач-онколог рассказал, что Анастасии Заворотнюк назначили курс генной терапии. Он отметил, что злокачественную опухоль ей все-таки смогли удалить и при этом не задели здоровые ткани.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Он объяснил, что опухоль, которую диагностировали у Заворотнюк – это вторичная глиобластома, злокачественная опухоль центральной нервной системы, которая обычно распологается в полушарии головного мозга. Она встречается реже, чем другие опухоли головного мозга, но развивается она медленнее и менее опасна для здоровья человека.

Среди тех, у кого диагностируют опухоли головного мозга – такая встречается только у 10% пациентов, причем чаще всего она развивается в возрасте 45-50 лет. Обычно такая опухоль убивает пациента за полтора года, но при ранней диагностике могут быть и более благоприятные варианты.

"Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5% случаев", - отметил специалист.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Он добавил, что Анастасии Заворотнюк смогли удалить опухоль и новости, которые поступают от ее близких, вполне обнадеживают.

"Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии. Семья актрисы говорила, что Настя не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Это информация звучит очень обнадеживающее", - резюмировал врач-онколог.