Шанси є: Анастасії Заворотнюк призначили нове лікування

Анастасія Заворотнюк, яка проходить на даний момент реабілітацію в приватній клініці під Москвою, має всі шанси на одужання. Лікар-онколог розповів, яке лікування призначили актрисі і пояснив, як вона зараз справляється зі своєю хворобою. Про це пишуть російські ЗМІ.

Лікар-онколог розповів, що Анастасії Заворотнюк призначили курс генної терапії. Він зазначив, що злоякісну пухлину їй все ж таки змогли видалити і при цьому не зачепили здорові тканини.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Він пояснив, що пухлина, яку діагностували у Заворотнюк – це вторинна гліобластома, злоякісна пухлина центральної нервової системи, яка зазвичай лежить в півкулі головного мозку. Вона зустрічається рідше, ніж інші пухлини головного мозку, але розвивається вона повільніше і менш небезпечна для здоров'я людини.

Серед тих, у кого виявляють пухлини головного мозку – така зустрічається тільки у 10% пацієнтів, причому найчастіше вона розвивається у віці 45-50 років. Зазвичай така пухлина вбиває пацієнта за півтора року, але при ранній діагностиці можуть бути і більш сприятливі варіанти.

"Якщо пухлина має сприятливий генетичний маркер, то тривалість життя зростає до п'яти років. Таке в моїй практиці траплялося в 5% випадків", - зазначив фахівець.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Він додав, що Анастасії Заворотнюк змогли видалити пухлину і новини, які надходять від її близьких, цілком обнадійливі.

"Як я чув від колег, Анастасії Заворотнюк змогли видалити ракове утворення, не зачепивши здорові тканини. Тепер їй показаний курс генної терапії. Сім'я актриси говорила, що Настя не перебувала в комі, не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан сопору, втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Це інформація звучить дуже обнадійливо", - резюмував лікар-онколог.