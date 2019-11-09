Адвокат Заворотнюк сделал официальное заявление

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк может оказаться в суде из-за долгов

Виктор Пастернак, адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк, заявил, что не был в курсе долгов звезды по недвижимости. Об этом он рассказал росСМИ в пятницу, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что у "прекрасной няни", которая проходит лечение от рака мозга, накопилась задолженность в размере 24 тысяч рублей. Согласно некоторым данным, долги актрисы связаны с ее квартирой в столице. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет заниматься взысканием с актрисы Анастасии Заворотнюк долгов за имущество. Информация об исполнительном производстве размещена в базе данных исполнительных производств.

По словам представителя ее интересов, вопрос вряд ли будет решаться в судебном порядке.

"Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — пояснил Пастернак.

Он добавил, что готов оказать содействие ей и ее близким.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стоит напомнить, что на Анастасию Заворотнюк возбуждено два исполнительных производства — от 10 сентября и 2 октября 2019 года. Об этом говорится на сайте ФССП. В первом случае взысканием занимается Люберецкое районное отделение — речь идет о взыскании налогов и сборов, включая пени. Сумма сбора не указана. Второе исполнительное производство касается долга по налогу на имущество в размере 24,5 тыс. руб. Им занимаются приставы ЦАО Москвы.

Напомним, 13 сентября стало известно, что актрису экстренно доставили в больницу. По информации СМИ, врачи диагностировали у нее последнюю стадию рака мозга. Отмечалось, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем появилась информация, что Заворотнюк может дышать самостоятельно.

15 октября родные актрисы подтвердили, что в данный момент она проходит курс лечения. При этом отметили, что Заворотнюк не находилась в коме и у нее не было многих последствий болезни, о которых писали СМИ.