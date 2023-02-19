Сейсмолог розповів про вплив війни на загрозу сильних землетрусів в Україні

Хвиля землетрусів, що прокотилася багатьма країнами світу, і призвела до загибелі десяток тисяч людей у Туреччині та Сирії, пов'язана з рухом чотирьох тектонічних плит назустріч одна одній. Імовірність підземних поштовхів на території України, що лежить на краю сейсмоактивного поясу, залишається.

Чи загрожують Україні серйозні землетруси, та чи здатна війна їх викликати, розповів сейсмолог, директор Інституту геофізики ім. Суботіна Академії наук України Олександр Кендзера в ефірі " Українського радіо ".

За словами фахівця, можуть бути землетруси, пов'язані з локальними змінами "напружено-деформованого" стану середовища і рухом місцевих тектонічних плит.

"Відтак коли у величезній кількості вибухають снаряди і енергія від вибухів доходить до місць, де вже концентрується тектонічне напруження, це може перевищити границю міцності", - каже він.

Сейсмолог додав, що таким чином "може розпочатися досить сильний землетрус".

Кендзера зазначив, що в Україні максимальні сейсмічні впливи є на південному заході Одеської області, де інтенсивність сейсмічних поштовхів може досягати 7-8 балів за 12-бальною шкалою. Проходять вони переважно у зоні Вранча.

Так, у 1940, 1968, 1977 і 1990 роках практично всю територію України турбували землетруси, що сталися в зоні Вранча, які тоді відчули майже всі українці.

Як звертає увагу Кендзера, землетруси на території України можуть бути, і "ніхто не знає, чи це буде один сильний землетрус, чи тисяча дрібних".

"Відтак треба готуватись до найгіршого", - додає він.

Водночас сейсмолог зазначає, що українські атомні станції не зруйнуються навіть за найсильніших місцевих землетрусів або поштовхів у зоні Вранча, розташованої біля кордонів нашої країни.

Щодо потенційного ризику для багатоповерхівок, то будинки в Україні збудовані на скельному ґрунті, тому можуть витримати більше землетрусів, ніж зведені на м'якому чи осадовому ґрунті.

"Однак можна вивчити, як коливатимуться ґрунти. І навіть побудовані на болоті споруди стоятимуть, якщо вони виконані у сейсмостійкому варіанті та не буде напружень більше границі міцності будівельних матеріалів", - каже науковець.

Так, уточнює Кендзера, багатоповерхівки необов'язково мають найбільший ризик сейсмостійкості - головне, щоб при їх зведенні виконувались державні будівельні норми.