Сейсмолог рассказал о влиянии войны на угрозу сильных землетрясений в Украине

Волна землетрясений, которая прокатилась по многим странам мира, и привела к гибели десяток тысяч людей в Турции и Сирии, связана с движением четырех тектонических плит навстречу друг другу. Вероятность подземных толчков на территории Украины, что лежит на краю сейсмоактивного пояса, остается.

Угрожают ли Украине серьезные землетрясения, и способна ли война их вызвать, рассказал сейсмолог, директор Института геофизики им. Субботина Академии наук Украины Александр Кендзера в эфире " Украинского радио ".

По словам специалиста, могут быть землетрясения, связанные с локальными изменениями "напряженно деформированного" состояния среды и движением местных тектонических плит.

"Следовательно, когда в огромном количестве взрываются снаряды и энергия от взрывов доходит до мест, где уже концентрируется тектоническое напряжение, это может превысить предел прочности", - говорит он.

Сейсмолог добавил, что таким образом "может начаться достаточно сильное землетрясение".

Кендзера отметил, что в Украине максимальные сейсмические влияния есть на юго-западе Одесской области, где интенсивность сейсмических толчков может достигать 7-8 баллов по 12-балльной шкале. Проходят они преимущественно в зоне Вранча.

Так, в 1940, 1968, 1977 и 1990 годах практически всю территорию Украины беспокоили произошедшие в зоне Вранча землетрясения, которые тогда ощутили почти все украинцы.

Как обращает внимание Кендзера, землетрясения на территории Украины могут быть, и "никто не знает, будет ли это одно сильное землетрясение, или тысяча мелких".

"Следовательно, надо готовиться к худшему", - добавляет он.

В то же время сейсмолог отмечает, что украинские атомные станции не разрушатся даже при сильнейших местных землетрясениях или толчках в зоне Вранча, расположенной у границ нашей страны.

Что касается потенциального риска для многоэтажек, то дома в Украине построены на скальной почве, поэтому могут выдержать больше землетрясений, чем возведенные на мягкой или осадочной почве.

"Однако можно изучить, как будут колебаться грунты. И даже построенные на болоте сооружения будут стоять, если они выполнены в сейсмостойком варианте и не будет напряжений больше предела прочности строительных материалов", - говорит ученый.

Так, уточняет Кендзера, многоэтажки необязательно несут наибольший риск сейсмостойкости - главное, чтобы при их возведении выполнялись государственные строительные нормы.